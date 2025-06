Tiziana Pastori volvió a brillar, fue segunda en Tucumán

A lo largo de todo el fin de semana pasado se desarrolló en el circuito El Portezuelo, de Tucumán, la cuarta fecha del Abierto Argentino de Mountain Bike (XCO) donde la fueguina Tiziana Pastori volvió a brillar al conseguir resultados brillantes.

RIO GRANDE.- El día sábado Tizi participó del Short Trac (XCC) alcanzando la victoria en Cadetes y clasificando cuarta en Juveniles; mientras que el domingo en el XCO, la prueba más importante, alcanzó un esforzado segundo puesto, cayendo ante la actual líder del campeonato, la puntana Pilar Lizarraga Rodríguez, a quien deberá vencer en su casa durante la fecha final para aspirar a coronarse como la mejor de la categoría en su primer año como cadete.

La fueguina arrancó con todo, durante la primera vuelta fue cuarta en la general -todas las damas largaron en una misma manga y se mantuvo cerca de las experimentadas Agustina Apaza y Agustina Quiroz, y lo más importante con una ventaja de 40 segundos sobre Lizarraga, su escolta de categoría.

Pero en la segunda vuelta Tizi comenzó a descompensarse, le bajó la presión y su rendimiento se vino para atrás, así la pasaron muchas corredoras y a duras penas logró no sólo finalizar la carrera a un minuto de Pilar, sino que también logró mantener el segundo puesto y mantenerse cerca en la tabla general, 99 contra 88.

Asimismo su padre Sebastián también fue de la partida en Master B1, alcanzando un undécimo puesto que le permitió sumar puntos importantes y ser él ahora el líder de la categoría tras los dos podios alcanzados en Comodoro Rivadavia y en Ushuaia respectivamente.

La general fue para Álvaro Macías quien logró un gran triunfo en esta cuarta jornada del Abierto aprovechando uno de los circuitos más técnicos del noroeste argentino.

Macías, representante de Santa María, completó las siete vueltas al trazado en 1 hora, 12 minutos y 54 segundos, relegando al segundo lugar al joven y ascendente Facundo Cayata, quien llegó a poco más de un minuto. Rodrigo Altamirano cerró el podio tras arribar a dos minutos del vencedor.

El circuito, de tres kilómetros por vuelta, fue uno de los protagonistas del día. Con pronunciadas subidas, bajadas veloces, curvas cerradas y sectores en zigzag que exigieron precisión y destreza, el trazado de El Portezuelo ofreció un espectáculo de alto nivel tanto para los corredores como para el numeroso público que disfrutó de la prueba. “Fue un fin de semana redondo. Estaba muy bien preparado y venía con mucha motivación. El circuito me venía muy bien, especialmente por las subidas, que son mi fuerte”, explicó Macías, que el sábado triunfó en la especialidad Short Track del Argentino. “En la primera vuelta iba sexto, me costó un poco entrar en ritmo, pero una vez que entré en calor, empecé a remontar. Al terminar la primera vuelta ya estaba liderando. Desde ahí me concentré en mantener un ritmo parejo y pude hacer una buena diferencia”, agregó.

Además del desafío técnico que representó el circuito, las condiciones climáticas fueron otro factor determinante. “Hacía mucho frío y corría bastante viento, eso le dio un condimento extra a la carrera. Fue una prueba dura, pero muy linda, con un gran nivel de corredores. Vinieron los mejores de cada provincia, así que el triunfo tiene un sabor especial”, destacó el catamarqueño, visiblemente emocionado.

Entre las damas, la jujeña Agustina Apaza fue la mejor y relegó a la misionera Agustina Quiroz, mientras que tercera culminó la tucumana Mariana Casadey.

La competencia contó con una destacada participación de ciclistas de diferentes puntos del país, y fue celebrado por su impecable organización y el acompañamiento del público, que colmó distintos sectores del circuito La combinación de un entorno natural desafiante, corredores de elite y un clima de competencia vibrante, convirtió a esta jornada en una verdadera fiesta del Mountain Bike.