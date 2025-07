Tiziana Pastori, subcampeona argentina por duplicado

El mejor ciclismo de montaña pasó por San Luis. Fue el pasado fin de semana en el marco del Campeonato Argentino de XCO y XCC con las consagraciones de Fernando Contreras, Agustina Apaza, Catriel Soto y Lucía Miralles, respectivamente, en las categorías más competitivas y en donde nuestra Niña Maravilla trajo dos medallas de plata para Tierra de Fuego; Tiziana Pastori se coronó subcampeona del Abierto Argentino y del Campeonato Argentino fecha única.

RIO GRANDE.- La acción comenzó el pasado sábado con la disputa del Campeonato Argentino en la modalidad XCC (Circuito Corto) con un triunfo demoledor del entrerriano Catriel Soto seguido por el mendocino Fernando Contreras y por el riojano Agustín Durán.

Entre las damas, la campeona fue la mendocina Lucía Miralles escoltada por la jujeña Agustina Apaza y la misionera Agustina Quiroz.

En Sub18 los ganadores fueron el cordobés Juan Ignacio Pereyra y la catamarqueña Maite Ovejero; mientras que en Master Caballeros el triunfo fue para el bonaerense Luciano Caraccioli.

En la modalidad XCR (Relevos) el equipo ganador estuvo conformado por Nicolás Reinoso, Arturo Ovalles, Maite Ovejero y Lucía Miralles. El equipo de Tiziana Pastori debió abandonar cuando marchaba en la segunda colocación, pero un pinchazo en la rueda de un compañero de la fueguina los dejó fuera de carrera.

El domingo todo concluyó con la modalidad XCO (Olímpica) con Contreras y Apaza logrando, nuevamente, la consagración en la pista puntana.

El mendocino se quedó con la victoria siendo escoltado por el riojano Durán y por el también mendocino Juan Ignacio Goudelliez. La jujeña, por su parte, fue seguida por la misionera Quiroz y por la sanjuanina Inés Gutiérrez.

En Sub 23 los mejores fueron Nicolás Reynoso y Lucía Miralles; En Cadetes brillaron Ángel Serra y Delfina Moyano con Lizarraga ocupando el tercer lugar; en Menores los consagrados fueron Bautista Gil y Guadalupe Zúñiga; en Juveniles se destacaron Agustín Tarantelli y Maite Ovejero.

Entre los Master los consagrados fueron Hugo Pernini y Marcia Larrauri (A); Luciano Caraccioli y María Emilia Muñoz (B1); Martín Santos y Liliana Poggio (B2); Susana Ortiz (C1); Ana Gregori (C2) y Susana Campanello (D).

No pudo ser

La fecha final del Abierto Argentino de XCO coincidió con la fecha única del Campeonato Argentino; la misma carrera otorgó puntos para los dos campeonatos, y esto no ayudó a la fueguina quien necesitaba ganar la carrera para doblegar a la local Pilar Lizarraga que llegaba como líder en Cadetes, y si bien la derrotó en el circuito, la mendocina Pilar Moyano quien no participó del Abierto, si fue por la fecha única para coronarse campeona argentina, y al dejarla segunda en la general, Tizi Pastori perdió el campeonato anual por tan solo dos unidades; de todas maneras su carrera fue bárbara, punteando la primera vuelta e intentando pelear con la mendocina a lo largo de los otros dos giros.

En la cita puntana también fue de la partida el cadete Máximo Pintos, quien culminó en el puesto 11 entre 22 corredores, y Sebastián Pastori llegó en la posición 20 entre más de 30 participantes y culminó cuarto en la divisional Master B1, la cual ganó Lucho Caraccioli.

Clasificación General Cadetes

Pos/Ciclista 1ra.V 2da.V 3ra.V Total

1° Delfina Moyano 17:03 17:08 17:17 51:29

2° Tiziana Pastori 17:01 17:33 18:11 52:46

3° Pilar Lizarraga 17:26 18:09 18:26 54:02

4° Bianca González 17:42 18:51 18:32 55:06

5° Sofía Garro 19:25 19:33 20:06 59:06

6° Larissa Páez 19:56 20:00 20:49 1:00:46

7° Isabella Carnicero 20:19 20:13 20:24 1:00:57

8° Camila Fernández 21:41 20:33 22:22 1:04:37

9° Giuliana Platino 20:29 — — — — 20:29

10° Indira Ballarini 20:55 — — — — 20:55

Cierran inscripciones para la contrarreloj de la solidaridad

Hoy culmina el plazo de inscripciones que tendrán los ciclistas locales para tomar parte de la competencia solidaria del día domingo que lleva adelante la Bici Posta Evento, la cual tiene como fin juntar alimentos para los comedores de la Margen Sur.

El único requisito que tiene la carrera es que cada participante acerque como mínimo un paquete de fideos a cualquiera de las bicicleterías que están anotando a los interesados, se trata de Toranza Bike en la Margen Sur, Don Tito en Chacra II, Univega en el barrio Mutual, y Fuego Bikes y Everest Cycling en el centro de la ciudad.

En cuanto a la carrera, la misma será una contrarreloj individual, cuyo trazado será de 14 kilómetros por inmediaciones del cabo Domingo; la carrera del domingo comenzará a las 12:00 desde la base del Cabo rumbo al río Chico por el nuevo sendero que va por la izquierda hasta llegar al puente del mencionado río, y tras pasar por debajo del mismo, vuelven a la zona de la base del cabo Domingo, muy cercano al santuario del Gauchito Gil.

Hasta el momento el número de corredores no superaba los 30 participantes aunque se espera que hoy en las cinco bicicleterías mencionadas se incremente; aunque, de no ser parte de la competencia, invitan a los ciclistas a sumarse al verdadero propósito de la carrera que es juntar alimentos no perecederos.