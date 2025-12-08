Títulos para Jonatan Allende y Antonella Ojeda en Santa Rosa

Dos medallas de oro consiguió la delegación de atletismo de Tierra del Fuego en la pista del Parque Don Tomás, en Santa Rosa (La Pampa), durante la jornada inaugural de los 32° Juegos Binacionales de la Araucanía, que tienen por sede a esa provincia.

RIO GRANDE.- En su despedida del certamen, el riograndense Jonatan Allende (19 años) se alzó con el primer puesto en el lanzamiento de bala (6 kilos), con un mejor intento de 15,00 metros, conseguido en el sexto y último turno. Estos son todos sus tiros: 14,00/13,20/13,48/14,53/14,53/15,00.

Lo escoltaron Kevin Roa (Araucanía) 13,35; y Brian Herlein (La Pampa) 13,21. Por su parte, su compañero Juan Bozac quedó 14°, con 9,21.

En su rama también sobresalió el ushuaiense Ian Bianchi (16 años), 3° en alto, con 1,95 metros.

La otra presea dorada le correspondió a la capitalina Antonella Ojeda (17 años), quien se impuso en salto en largo, con 5,62 metros, con un viento antirreglamentario de 4,1 metros/segundo. Así fu todo su desempeño: nulo/5,06 (+1,4)/5,34 (+2,9)/5,44 (+2,8)/5,62 (+4,1)/4,47 (+3,2). CAMPEON. Jonatan Allende también lanzará el disco.

La escoltaron las chilenas Angeles Muñoz (Bío Bío), con 5,19 (+1,1) y Magdalena Cordero (Ñuble), con 5,16 (+1,9). La otra fueguina, Morena Díaz (17 años) fu 4°, con 5,01 (+3,2).

En las disciplinas en conjunto, no hubo victorias, sobresaliendo los varones de básquetbol (65-71 vs. Araucanía) y sus pares de voleibol (2-3 vs. Río Negro).

No hubo información de judo (ayer debutaron los varones, hoy lo harán las mujeres), y hoy se abrirá el torneo de natación. En los cuadros adjuntos aparecen los resultados de la víspera, y la programación para este lunes.

RESULTADOS * DOMINGO 7

Atletismo (Santa Rosa): Femenino: 100m. (S): S1 (participantes: 7) (velocidad del viento: +1,0 metro/segundo): 6.Sofía Jovanovich (TdF) 13.70 (General: 20/21). S3 (7) (+2,2): 6.Candela Fernández (TdF) 13.30 (15/21). 400m. (F) (22): 1.Antonella Rodríguez (R.Ngro) 57.54; 18.Michelle Mathieu (TdF) 1:06.28. 1.500m. (F) (17; sin fueguinas): 1.Valentina Troncoso (Los Ríos) 4:43.63. Largo (21): 1.Antonella Ojeda (TdF) 5,62 (+4,1); 4.Morena Díaz (TdF) 5,01 (+3,2). Disco (1 kilo) (19): 1.Carolina lsenbach (La Pampa) 34,55; 13.Mia Fleita (TdF) 22,70. Masculino: 100m. (S): S1 (7) (+2,4): 6.Juan Flores (TdF) 11.45 (21/25). S3 (6) (+2,3): 5.Valentino Portella (TdF) 12.13 (24/25). 400m. (F) (24): 1.Agustín Coronel (Chubut) 48.63; 10.Hassán Monzón (TdF) 52.59; 18.Bruno Malizia 54.32. 1.500m. (F) (22): 1.Matías Bellido (Chubut) 4:10.55; 20.Santiago Aramayo (TdF) 5:11.97. Alto (10): 1.Jeremía James (Santa Cruz) 2,01; 3.Ian Bianchi (TdF) 1,95; 6.Lautaro Arrieta (TdF) 1,80. Bala (6 kilos) (16): 1.Jonatan Allende (TdF) 15,00; 14.Juan Bozac (TdF) 9,21. Básquetbol (1° fecha): Femenino (Gral.Acha): Zona B: TdF-Magallanes sin datos; Ñuble-Chubut 43-40. Posiciones: 1.Ñuble 2; 2.Chubut 0; 3.TdF y Magallanes 0. Masculino (Santa Rosa): Zona B: Bío Bío-Chubut 69-59; TdF-Araucanía 65-71. Posiciones: 1.Bío Bío y Araucanía 2; 3.Chubut y TdF 1. Ciclismo (Autódromo de Toay): Femenino: 1° Etapa, Contrarreloj Equipos (10 km.) (Equipos: 10): 1. Ñuble 16:30; 2.Neuquén 16:44; 3.Los Lagos 16:53; 10.TdF 23:19. Individuales (48): 46.Brisa Duarte (TdF) 23:19; 47.Uma Machado (TdF) mt; 48.Tiziana Pastori (TdF) mt. Masculino: 1° Etapa, Contrarreloj Equipos (20 km.) (Equipos: 12): 1.Los Ríos 26:22; 2.Ñuble 26:29; 3.Río Negro 26:43; 12.TdF 32:09. Individuales (59): 46.Máximo Pintos (TdF) 32:09; 47.Lucca Lpio (TdF) mt; 48.Valentino García (TdF) mt; 58.Thigo Anríquez (TdF) 35:23; 59.Sharon Lpio (TdF) 42:00. Futbol (1° fecha): Femenino (Gral.Pico): Zona C: TdF-Ñuble 1-3 (libre: Chubut). Posiciones: 1.Ñuble 3 (+2); 2.TdF 0 (-2); 3.Chubut 0. Masculino (Santa Rosa): Zona A: La Pampa-Magallanes 2-0 (libre: TdF). Posiciones: 1.La Pampa 3 (+2); 2.Magallanees 0 (-2); 3.TdF 0. Voleibol: Femenino (Ataliva Roca/Quehué): Zona A (1° fecha): La Pampa-Ñuble 3-0; Araucanía-TdF 3-0 (25-14/25-18/25-16); R.Negro-Magallanes 3-0 (libre: Los Lagos). (2° fecha): Ñuble-Los Lagos s/datos; TdF-R.Negro s/datos; Magallanes-La Pampa s/datos (libre: Araucanía). Posiciones: 1.La Pampa, Araucanía y Río Negro 2; 4.Ñuble, TdF, Magallanes y Los Lagos 0. Masculino (Eduardo Castex): Zona B: R.Negro-Chubut 0-3; Chubut-Bío Bío 2-3; R.Negro-TdF 3-2 (25-19/26-28/25-15/26-28/15-13); Los Ríos-Magallanes 3-0. Posiciones: 1.Chubut y Río Negro 3 puntos (2 partidos); 3.Los Ríos y Bío Bío 2 (1); 5.TdF y Magallanes 1 (1).

PROGRAMACION * LUNES 8

Atletismo (Santa Rosa): Femenino: 16:00, 100m. (F) y Alto, 17:00, 400m. c/vallas (F); 17:45, 3.000m. (F); 18:30, Jabalina (600 g.) y Posta 4x100m. Masculino: 16:00, Jabalina (800 gr.); 16:30, 100m. (F); 17:30, 400m. c/vallas (F) y Largo; 18:10, 5.000m. (F); 19:10, Posta 4x100m. Básquetbol (2° fecha): Femenino (Gral.Acha): Zona B: 9:00 Magallanes-Ñuble; 11:00 TdF-Chubut. Masculino (Santa Rosa): Zona B: 17:00 Bío Bío-Araucanía; 19:00 Chubut-TdF. Ciclismo (Autódromo de Toay): Femenino: 8:00, 2° Etapa, Ruta en pelotón (40 km.). Masculino: 10:00, 2° Etapa, Ruta en pelotón (100 km.). Futbol (2° fecha): Femenino (Gral.Pico): Zona C: 17:00, Chubut-TdF (libre: Ñuble). Masculino (Santa Rosa): Zona A: 19:00, TdF-La Pampa. Judo (Santa Rosa): Femenino: 9:00, -48/-52/-57/-63/-70/-78. Natación (Miguel Riglos): Femenino/Masculino: 9:00, Combinado-400; Mariposa-50; Espalda-200; Libre-100; Combinado-4×100. Voleibol: Femenino (Ataliva Roca/Quehué): Zona A (3° fecha): 9:00 Los Lagos-Magallanes; 10:00 R.Negro-Araucanía; 11:00 La Pampa-TdF (libre: Ñuble). (4° fecha): 17:00 Magallanes-Ñuble y TdF-Los Lagos; 19:00 Araucanía-La Pampa (libre: R.Negro). Masculino (Eduardo Castex): Zona B: 9:00 Chubut-Los Ríos y TdF-Bío Bío; 11:00 R.Negro-Magallanes; 17:00 Chubut-TdF; 19:00 Los Ríos-R.Negro y Magallanes-Bío Bío.