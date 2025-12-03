Títulos para Academia en Sub 16 masculino y Sub 14 femenino

Academia TdF Vóley ganó los títulos del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) en Sub 16 masculino (2-0 a Casa del Deporte: 25-16/25-19) y en Sub 14 femenino (2-0 a Estrella Vóley: 25-21/27-25).
RIO GRANDE.- Entre los varones, el máximo anotador fue Simón Rocamora (CdD), con 9 puntos, por delante de los puntas receptores Burba (8) y Arrizaga (8), del campeón. Los borravinos ganaron con suficiencia el primer set, en el siguiente Rocamora llevó a los suyos a la delantera (19-16), luego Arrizaga clavó tres aces y el rival no volvió a sumar.
En femenino, Victoria Martínez (11) cargó con la responsabilidad en el ataque de Estrella Vóley, ante la opaca tarea de las centrales. Xiomara Velázquez (5) encajó tres saques para adelantar 11-7 al dueño de casa, respondiéndole Alma Acuña (3) para el 15-14. La definición del primer período arribó con un bloqueo de Cortez (1).
El futuro campeón, guiado por Alma Báez (6) y González (10), comenzó con todo tras el descanso, pero le dieron alcance en 14, estuvo abajo por tres (17-20), y lo definió la opuesto Velázquez, en el tercer match ball.
ACADEMIA TDF 2 * 0 CASA DEL DEPORTE
N°/Jugador Pts. +/- N°/Jugador Pts. +/-
20.Barrios 6 +4 6.T.González 2 -1
13.Ozán 2 -1 13.G.Maldonado 3 -3
18.Troncoso 1 0 7.S.Guanco 1 0
12.S.Picuni 2 0 8.M.Rodríguez 1 -1
17.Burba 8 +4 12.S.Rocamora 9 +2
7.Arrizaga 8 +6 2.L.Barberán 1 -5
E: J.Sipaila 27 +12 E: E.Illanes 18 -10
Líberos: 2.Jovellanos (-1) (A); 5.D.González, 10.T.Grisolía (-2) (CdD). También jugaron: 8.L.Picuni (A); 3.L.Acosta (CdD).
Parciales: 1° set: Academia 25-16 (5-2/10-5/15-8/20-11), en 21’. 2° set: Academia 25-19 (5-3/9-10/12-15/20-19), en 22’. Puntos: por errores del rival: Academia 23, CdD 17; totales (A/S/B): Academia 50 (19/8/0), CdD 18 (14/4/0). Duración: 0h47m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): Academia 19 (2/3/13/1), CdD 14 (4/2/5/3). Arbitros: Daniela Medina (1°)/Edgardo Zayas (2°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (30/11). Motivo: Campeonato Oficial FVF (Sub 16 masculino/Final). Nota: Pts. (puntos), +/- (balance positivos/negativos).
ACADEMIA TDF 2 * 0 ESTRELLA VOLEY
Academia TdF Vóley: 2.Alma Báez (6/+6), 3.Xiomara Velázquez (5/0); 6.M.Núñez (5/+4), 14.Y.Ybars (0/-1); 4.S.González (10/+3), 9.M.Vargas (3/0) (FI); 5.G.Pardo (-6) (líbero); 7.S.Cortez (1/0), 8.F.Sorini (0/-1), 10.V.Pauletti (0/-1); NI: 11.L.Lapadula, 13.M.Bendaña, 17.V.Bonis. E: Sebastián Ybars/Jeremías Sipaila.
Estrella Vóley: 3.Sofía Cocheri (4/+4), 9.Giuliana Valenzuela (3/+2); 13.Delfina Fernández (1/-3), 12.Sol Morandi (1/-6); 5.Victoria Martínez (11/+2), 26.Alma Acuña (3/-1) (FI); 8.Anastasia Arias (-3) (líbero); 14.Faustina Ibarra (0/-2), 16.Martina Tallo; NI: 6.Isabela Marchisio. E: Marcelo Martínez. Parciales: 1° set: Academia 25-21 (5-2/10-7/14-15/20-15), en 26’. 2° set: Academia 27-25 (5-0/10-5/14-15/17-20/24-23), en 27’. Puntos: por errores del rival: Academia 22, EV 23; totales (A/S/B): Academia 52 (18/11/1), EV 46 (16/7/0). Duración: 0h56m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): Academia 18 (6/2/8/2), EV 16 (4/2/8/2). Arbitro: Edgardo Zayas (1°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (30/11). Motivo: Campeonato Oficial FVF (Sub 14 femenino/Final). Nota: entre paréntesis aparecen los puntos y el balance positivos/negativos.