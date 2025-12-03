Títulos para Academia en Sub 16 masculino y Sub 14 femenino

Academia TdF Vóley ganó los títulos del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) en Sub 16 masculino (2-0 a Casa del Deporte: 25-16/25-19) y en Sub 14 femenino (2-0 a Estrella Vóley: 25-21/27-25).

RIO GRANDE.- Entre los varones, el máximo anotador fue Simón Rocamora (CdD), con 9 puntos, por delante de los puntas receptores Burba (8) y Arrizaga (8), del campeón. Los borravinos ganaron con suficiencia el primer set, en el siguiente Rocamora llevó a los suyos a la delantera (19-16), luego Arrizaga clavó tres aces y el rival no volvió a sumar. POR DUPLICADO. Los planteles de Academia TdF Vóley campeones del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) en Sub 16 masculino y Sub 14 femenino.

En femenino, Victoria Martínez (11) cargó con la responsabilidad en el ataque de Estrella Vóley, ante la opaca tarea de las centrales. Xiomara Velázquez (5) encajó tres saques para adelantar 11-7 al dueño de casa, respondiéndole Alma Acuña (3) para el 15-14. La definición del primer período arribó con un bloqueo de Cortez (1). ESTRELLA VOLEY. Subcampeonas en Sub 14 femenino.

El futuro campeón, guiado por Alma Báez (6) y González (10), comenzó con todo tras el descanso, pero le dieron alcance en 14, estuvo abajo por tres (17-20), y lo definió la opuesto Velázquez, en el tercer match ball. ADEFU. Completaron el podio en Sub 14 femenino.

ACADEMIA TDF 2 * 0 CASA DEL DEPORTE

N°/Jugador Pts. +/- N°/Jugador Pts. +/-

20.Barrios 6 +4 6.T.González 2 -1

13.Ozán 2 -1 13.G.Maldonado 3 -3

18.Troncoso 1 0 7.S.Guanco 1 0

12.S.Picuni 2 0 8.M.Rodríguez 1 -1

17.Burba 8 +4 12.S.Rocamora 9 +2

7.Arrizaga 8 +6 2.L.Barberán 1 -5

E: J.Sipaila 27 +12 E: E.Illanes 18 -10

Líberos: 2.Jovellanos (-1) (A); 5.D.González, 10.T.Grisolía (-2) (CdD). También jugaron: 8.L.Picuni (A); 3.L.Acosta (CdD).

Parciales: 1° set: Academia 25-16 (5-2/10-5/15-8/20-11), en 21’. 2° set: Academia 25-19 (5-3/9-10/12-15/20-19), en 22’. Puntos: por errores del rival: Academia 23, CdD 17; totales (A/S/B): Academia 50 (19/8/0), CdD 18 (14/4/0). Duración: 0h47m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): Academia 19 (2/3/13/1), CdD 14 (4/2/5/3). Arbitros: Daniela Medina (1°)/Edgardo Zayas (2°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (30/11). Motivo: Campeonato Oficial FVF (Sub 16 masculino/Final). Nota: Pts. (puntos), +/- (balance positivos/negativos).

ACADEMIA TDF 2 * 0 ESTRELLA VOLEY

Academia TdF Vóley: 2.Alma Báez (6/+6), 3.Xiomara Velázquez (5/0); 6.M.Núñez (5/+4), 14.Y.Ybars (0/-1); 4.S.González (10/+3), 9.M.Vargas (3/0) (FI); 5.G.Pardo (-6) (líbero); 7.S.Cortez (1/0), 8.F.Sorini (0/-1), 10.V.Pauletti (0/-1); NI: 11.L.Lapadula, 13.M.Bendaña, 17.V.Bonis. E: Sebastián Ybars/Jeremías Sipaila.

Estrella Vóley: 3.Sofía Cocheri (4/+4), 9.Giuliana Valenzuela (3/+2); 13.Delfina Fernández (1/-3), 12.Sol Morandi (1/-6); 5.Victoria Martínez (11/+2), 26.Alma Acuña (3/-1) (FI); 8.Anastasia Arias (-3) (líbero); 14.Faustina Ibarra (0/-2), 16.Martina Tallo; NI: 6.Isabela Marchisio. E: Marcelo Martínez. Parciales: 1° set: Academia 25-21 (5-2/10-7/14-15/20-15), en 26’. 2° set: Academia 27-25 (5-0/10-5/14-15/17-20/24-23), en 27’. Puntos: por errores del rival: Academia 22, EV 23; totales (A/S/B): Academia 52 (18/11/1), EV 46 (16/7/0). Duración: 0h56m. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): Academia 18 (6/2/8/2), EV 16 (4/2/8/2). Arbitro: Edgardo Zayas (1°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (30/11). Motivo: Campeonato Oficial FVF (Sub 14 femenino/Final). Nota: entre paréntesis aparecen los puntos y el balance positivos/negativos.