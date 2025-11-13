Título para Galicia

El plantel de Centro Galicia (Ushuaia), de mayores femenino, obtuvo el primer puesto en la “Copa 87° Aniversario del Club Atlético San Julián”, de handball, disputado entre el viernes 7 y el domingo 9, en el Gimnasio Güemes, de aquella localidad santacruceña.

RIO GRANDE.- Con los refuerzos de Rosa Gallegos (Cuervos del Fin del Mundo), Noelia Cejas y Cecilia Navarro (Sergio Andrade), más una arquera de Río Gallegos, las capitalinas se anticiparon a las organizadoras y a las riogalleguenses de Boxing Club y Unión Petrolera. CENTRO GALICIA. Consiguió el primer puesto en el torneo del Club Atlético San Julián.

Entretanto, el sábado 15, en el gimnasio Integrador (a las 11:00 las mujeres, a las 13:00 los varones), se medirán las selecciones de Río Grande y Ushuaia (categoría mayores), en partidos organizados por la Federación Fueguina de esta disciplina. En abril de este año hubo series, con revanchas, imponiéndose Ushuaia en masculino, y Río Grande en femenino.