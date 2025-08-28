Tierra del Fuego tuvo una brillante participación

En el Club Ingeniero Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia se realizó el Torneo Patagónico Central de Levantamiento Olímpico de Pesas que sirvió como clasificatorio al Campeonato Nacional con excelente participación de la delegación fueguina.

RIO GRANDE.- El evento reunió a competidores de todas las provincias de la Patagonia, con categorías que van desde sub 12 en modalidad de exhibición hasta adultos sub 20, reuniendo un total de más de 87 atletas.

En el torneo participaron 17 representantes fueguinos de la ciudad de Tolhuin y Río Grande, que en mayoría obtuvieron destacados resultados y por sobre todo el seleccionado masculino, quienes por su excelente actuación volvieron a la provincia con el trofeo de mejor equipo en su rama.

Los resultados finales fueron:

Seleccionado Masculino – Sub 15 masculino; Fabricio Argüello (oro), Nicolás Paredes (plata).

Sub 17 masculino: Mateo Oyarzo (oro), Erick Leiva Katz (plata).

Sub 20 masculino: Andrade Rodrigo (plata).

Absoluto masculino: Fernán Navarro (oro), Uriel Peña (plata).

Mejor equipo masculino: Tierra del Fuego (oro).

Seleccionado Femenino – Sub 12 Femenino: Kiara Alvarez (oro).

Sub 15 Femenino: Kyara Pino (oro), Milagros González (oro), Agostina Tauriani (plata), Melina Portillo (plata), Sánchez Paz Luna (plata), Lujan Castellano (bronce).

Sub 17 femenino: Naiara Argüello (bronce).

Sub 20 femenino: Evelin Aquino (oro), Julieta Oyarzo (plata) y Huilen Arévalos (bronce).

Mejor atleta femenina sub 15: Kyara Pino (oro).

Nuevos campeones provinciales

Los conjuntos de Casa del Deporte y Universitario de Río Grande se consagraron campeones provinciales de los Juegos Fueguinos de Vóley 2025, tras imponerse en las finales que se realizaron en Ushuaia.

La Secretaría de Deportes llevó adelante los compromisos finales de la rama Sub 15 de los Juegos Fueguinos de Vóleibol con la presencia de equipos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en las instalaciones de la Casa del Deporte Ushuaia.

Centro Galicia (Ushuaia), Casa del Deporte (Río Grande) y Alby (Tolhuin) fueron los participantes en la cita masculina, en tanto que Alby (Tolhuin), Centro Galicia (Ushuaia) y Universitario (Río Grande) fueron los equipos que protagonizaron el triangular final en la rama femenina.

Universitario y Casa del Deporte se impusieron en sus cruces ante sus pares de Ushuaia y Tolhuin por sets corridos, ganando ambos compromisos por 2-0 y concluyeron invictos la competencia provincial consagrándose campeones de los Juegos Fueguinos 2025.

Centro Galicia, que derrotó 2-0 a Alby, finalizó en la segunda posición del triangular en ambos segmentos y el representativo de Tolhuin concluyó en el tercer lugar de las posiciones finales.