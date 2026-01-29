Tierra del Fuego recomienda el uso de calentadores a gas

En el marco de la temporada de alto riesgo de incendios forestales en Tierra del Fuego y en línea con la campaña “Naturaleza sin fuego”, la Secretaría de Ambiente, recuerda que continúa vigente la prohibición de hacer fuego en todo el territorio y refuerza las recomendaciones para un disfrute responsable del ambiente. En este contexto, los calentadores a gas homologados y de corte rápido se consolidan como una alternativa segura, práctica y permitida para quienes realizan actividades al aire libre.

USHUAIA.- Desde esta temporada, está autorizado el uso de calentadores a gas homologados y con sistema de corte rápido, los cuales pueden utilizarse en campamentos, caminatas y zonas agrestes, sin estar sujetos al índice de riesgo de incendios. Estos equipos permiten calentar agua o preparar alimentos sin generar brasas ni chispas, reduciendo significativamente el riesgo de incendios forestales.

“Los calentadores a gas son una herramienta clave para reemplazar el uso del fuego. Son seguros, fáciles de usar y nos permiten seguir disfrutando de la naturaleza sin ponerla en riesgo”, señaló Rodrigo Cía, subsecretario de Manejo del Fuego. “La prevención es una responsabilidad compartida y estas alternativas nos ayudan a cuidar nuestros bosques”, agregó.

¿Qué calentadores están permitidos? Se consideran aptos aquellos calentadores a gas que:

– Estén homologados.

– Cuenten con sistema de corte rápido.

– Funcionen con válvula segura y conexión directa al cilindro de gas.

Desde la cartera ambiental se recuerda que, para un uso responsable del calentador a gas, es fundamental elegir un lugar seguro: utilizarlo siempre sobre superficies estables, mantenerlo alejado de materiales inflamables y evitar encenderlo dentro de espacios cerrados. Asimismo, se recomienda revisar el equipo antes de usarlo, chequear que no presente fugas y verificar que la válvula esté cerrada antes de conectar el cilindro de gas.

En este sentido, Cía remarcó además la importancia de no dejar rastros en el ambiente. “Es fundamental regresar con todos los residuos generados, como latas, botellas, papeles, cilindros vacíos del calentador y cualquier otro descarte. Cuidar la naturaleza también es parte de la prevención”.

Ante cualquier situación de emergencia o detección de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 103 o al 911.