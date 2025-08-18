Tierra del Fuego participará en los Juegos Binacionales de la Araucanía

El Consejo General de los Juegos de la Araucanía confirmó que La Pampa será la provincia anfitriona de los más de 2600 deportistas que participarán entre el 6 y el 12 de diciembre en el desarrollo de la XXXII edición de esta competencia. La delegación fueguina contará con más de 220 deportistas.

USHUAIA.- El secretario de Deportes de Tierra del Fuego, Matías Runín, destacó “el gran esfuerzo de la provincia de La Pampa para desarrollar estos juegos y también el trabajo contrarreloj de las regiones chilenas para confirmar su participación en este certamen”. En esa línea el funcionario señaló que “finalmente este es un día para celebrar y llevar esta noticia a deportistas, entrenadores y familias, de la participación de Tierra del Fuego en el mes de diciembre”.

Por su parte el Consejo General de los Juegos difundió un comunicado en el que agradecen el esfuerzo realizado por cada una de las regiones chilenas y provincias argentinas y de forma especial a las autoridades de La Pampa, que “nos recibirán, permitiendo la realización de estos juegos que tienen por objetivo seguir fortaleciendo los lazos de amistad y hermandad de nuestros países a través del deporte”.