Tierra del Fuego conmemoró el Día de la Mujer Policía

Cada 14 de agosto se rinde homenaje a la Oficial Ayudante Érica Beatriz Bercich López, primera mujer policía del país caída en acto de servicio. La fecha fue elegida en honor a su nacimiento, como reconocimiento a su valentía y legado en las fuerzas de seguridad.

En Tierra del Fuego, la figura de la mujer policía simboliza compromiso, cercanía y fortaleza. Su labor diaria contribuye a consolidar una fuerza más inclusiva, profesional y humana, que protege a la comunidad con vocación de servicio.

Desde la Policía de la Provincia expresaron su agradecimiento a todas las mujeres que integran la institución “por protegernos con el corazón y con la ley”.