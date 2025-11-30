Tierra del Fuego adhiere al comunicado que resalta la seguridad y eficacia de las vacunas

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, junto a los ministros de salud de otras 21 jurisdicciones del país y el Ministerio de Salud de la Nación, emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que las vacunas del Calendario Nacional son seguras, eficaces y salvan vidas.

El documento destaca que cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades graves, así como en la reducción de la mortalidad en millones de personas.

Asimismo, se subraya que, antes de ser incorporadas al Calendario Nacional, todas las vacunas atraviesan rigurosas evaluaciones que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Dichos estándares se mantienen a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.

La ministra Judit Di Giglio remarcó que la vacunación es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de su aplicación. “Nuestro compromiso es proteger la salud de la población, y garantizar que cada niño, niña, adolescente y adulto acceda a las vacunas de manera gratuita, equitativa y oportuna”, afirmó.

Se puede acceder al comunicado a través del siguiente link https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-vacunas-son-seguras-y-salvan-vidas. Recalca que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirma el compromiso federal para asegurar que todas las personas accedan, sin barreras, a las vacunas del Calendario Nacional.