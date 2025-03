Así lo expresó ante El Sureño, la madre de dos niñas, que denunció en un juzgado en Río Grande que el abuelo había abusado sexualmente a las menores y en estos últimos días falleció. Dijo que durante años estuvo esperando el juicio y consultaba permanentemente sobre el caso. Hasta el momento desde los representantes de la justicia no han respondido a la denunciante. Ayer realizaron una denuncia contra la mujer del fallecido.

RÍO GRANDE. – La madre de dos menores de edad, que denunció que sus hijas fueron abusadas por su abuelo, quien días atrás murió, dijo ante El Sureño sentirse muy dolida porque a pesar del reclamo y durante muchos años para realizar un juicio, no se pudo lograr. Hasta el momento ningún juez le ha informado como continuará la causa.

«Todavía no he tenido respuestas», indicó la mujer y recordó «hace un mes atrás fui al juzgado y planteé lo que todo ya estaba denunciado y les dije que pasaba si el acusado se moría. Me dijeron que no, que son cosas mías. El juicio estaba programado para fin de este año o a principios del próximo».

«Les dije que si pensaban que iba a estar vivo este hombre porque había dejado de medicarse -continuó- ya lo habían notificado y es como que se dejó morir. Les dije que vamos a hacer y nosotros que vamos a hacer. No me dijeron nada».

La mujer luego expresó que «estuve todos estos años peleando, cade tres meses, un mes. Siempre iba a preguntar y me decían que el juicio ya va a salir. Así me tuvieron como 6 años dando vueltas. Tenían todo, con cámara Gesell positiva, que más esperaban».

«No hable con ningún juez; (el jueves) fue como una revolución que se hizo esa mañana; tengo que ir de nuevo y ver que va a pasar. Siento un abandono por todo el sacrificio que se hizo por mis hijas. Este tipo tenía un resguardo policial porque me prohibieron los escraches, porque estaba cuidado por los problemas que le harían»

«Tiene más protección el delincuente abusador que las víctimas; me duele esto», finalizó la madre angustiada.