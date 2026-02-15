Thor será diferente en Doomsday y Chris Hemsworth lo explicó

Poco a poco los protagonistas de Avengers: Doomsday van revelando detalles de la película y esta vez Chris Hemsworth habló del nuevo Thor

Thor: Ragnarok fue un soplo de aire fresco muy necesario para el Dios del Trueno en el UCM. Para algunos fans hubo demasiada comedia, pero, en comparación, Thor: Love and Thunder hizo que el éxito de taquilla de 2017 pareciera un drama serio.

Convertida en una farsa total por momentos, la película fue un éxito crítico y comercial, pero no lo que la mayoría de los fans querían ver de Thor. Incluso Chris Hemsworth ha reconocido que fue demasiado tonta, asumiendo la responsabilidad de su papel al permitir que el personaje se alejara demasiado de lo que debería ser en el UCM.

El «botón de reinicio» para Thor en Avengers: Doomsday

Se supone que una quinta película de Thor está en las primeras etapas de desarrollo en Marvel Studios, aunque sin el cineasta Taika Waititi. Antes de eso, los Hermanos Russo buscan pulsar el botón de reinicio con Thor. Eso quedó evidente por el tono sombrío de su teaser en Avengers: Doomsday.

Al aparecer en The View, se le preguntó a Hemsworth sobre este nuevo enfoque para el icónico héroe:

«Sí, te das una idea con [el teaser]. Ese es un tono diferente al de, supongo, lo que fue Love and Thunder«.

«Lo que me encantó de mi tiempo en el UCM fue poder, cada par de películas, cambiar el tono del personaje», continuó el actor. «Y algunas personas lo encuentran un poco disruptivo, pero para mi propio viaje artístico y aventura, ha sido una gran bendición poder hacerlo».

«En esta película, se ve en el tráiler, él está pidiendo ayuda a su padre allá arriba. Y hay mucha presión, y no puedo decir casi nada. Cada palabra que digo es una de más. Al otro lado de la llamada me están diciendo: ‘Para, para, para’», concluyó Hemsworth.

Thor y un rol de alto riesgo y un elenco masivo

Es interesante escuchar que Thor siente la presión en Avengers: Doomsday, lo que implica que tendrá un papel de gran importancia en la historia. El teaser insinuó eso, por supuesto, al mostrar al Hijo de Odín en una misión para mantener a su hija a salvo del aparente fin del Multiverso.

Avengers: Doomsday cuenta oficialmente con el regreso de estrellas como Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr.

Además, marcarán su debut en la franquicia:

El equipo de Thunderbolts: Wyatt Russell, Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

Estrellas de X-Men: Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn y James Marsden.

Nuevas adiciones: Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena, Danny Ramírez y Channing Tatum. Se rumorea que Ryan Reynolds y Hayley Atwell también aparecerán.

Los Hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars a partir de un guion de Stephen McFeely, con la ayuda de Michael Waldron (Loki). Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre, mientras que Avengers: Secret Wars llegará el 17 de diciembre de 2027.

El regreso de Thor al drama: ¿Qué significa «pedir ayuda a su padre»?

La mención de Hemsworth sobre Thor pidiendo ayuda a Odín «allá arriba» sugiere una regresión necesaria hacia la espiritualidad y la gravedad que definieron al personaje en sus inicios. Tras la pérdida de casi toda su familia y su pueblo, ver a un Thor vulnerable y presionado por la magnitud del Multiverso promete devolverle la dignidad que muchos sintieron que se perdió en su última aventura en solitario.

Este cambio de tono no es solo un ajuste narrativo, sino una respuesta directa a la fatiga del público con la comedia excesiva, posicionando a Thor nuevamente como uno de los pilares emocionales y de poder frente a la amenaza de Doctor Doom.

La dinámica de Thor con su hija Love en Doomsday

Uno de los hilos conductores más intrigantes para Avengers: Doomsday será la relación de Thor con su hija adoptiva, Love (interpretada por India Rose Hemsworth). El teaser ya ha dado pistas de que la protección de la niña es el motor principal de Thor en esta crisis multiversal.

Ver al Dios del Trueno operar bajo el rol de un padre desesperado en medio de un colapso cósmico añade una capa de urgencia que no habíamos visto desde Infinity War.

Esta responsabilidad paternal podría ser el catalizador que lo obligue a tomar decisiones difíciles y, posiblemente, lo lleve a un enfrentamiento directo con las variantes de Doom que amenazan la existencia de su nueva familia.