The Last of Us: la reacción de los fans no se hizo esperar y las redes sociales explotaron

El segundo episodio de la esperada temporada 2 de The Last of Us no dejó a nadie indiferente, y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

La segunda temporada de The Last of Us no ha perdido tiempo a la hora de sorprender a los fans y dejarlos sumidos en una catarata de emociones. En apenas dos episodios, la serie de HBO ya dejó claro que viene con todo, sin miedo a romper corazones ni a desafiar las expectativas. Y si el primero sirvió para calentar motores, el segundo fue un puñetazo directo al corazón.

Esta nota contiene spoilers del Episodio 2.

En el episodio titulado “Through the Valley”, la historia da un giro que muchos jugadores del videojuego ya veían venir, pero que aún así no dolió menos. Joel, interpretado por Pedro Pascal, se cruza con Abby (Kaitlyn Dever) mientras huye de una horda de infectados. Lo que parece un encuentro fortuito termina siendo una trampa bien planeada: Abby lo lleva hasta una cabaña donde la esperan sus compañeros. Y ahí comienza el verdadero infierno.

Lo que sigue es una escena difícil de mirar: Abby ataca a Joel de forma violenta y dejando en claro que su muerte no será rápida, mientras Ellie (Bella Ramsey) llega demasiado tarde para evitar lo inevitable. El resultado es una muerte brutal que ha dejado a los fans conmocionados y divididos. Algunos defienden la fidelidad de la serie al material original, mientras otros no pueden perdonar la pérdida de un personaje tan querido, y mucho menos la forma en que fue despedido.

Las reacciones de los fans al episodio de The Last of Us

Las redes sociales no tardaron en explotar. Desde homenajes hasta memes, teorías y debates acalorados, el episodio 2 de The Last of Us se volvió tendencia en cuestión de minutos. Muchos seguidores expresaron su dolor y rabia, mientras otros elogiaron el atrevimiento narrativo del show. Lo que está claro es que la serie ha tocado un nervio sensible, y lo ha hecho con toda la intención.

Muchos seguidores lamentaron la muerte del personaje de Pascal, dejando en claro que la ficción no será igual sin la presencia del querido actor que se ganó el corazón de los fans con su interpretación como Joel.

¿Por qué ahora? Los creadores explican el momento más devastador

Detrás de cámaras, la decisión de mostrar la muerte de Joel tan temprano en la segunda temporada no fue tomada a la ligera. En una entrevista con Variety, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann (quien además es el responsable original del videojuego), hablaron del difícil proceso de adaptar ese momento clave… y confesaron que incluso derramaron algunas lágrimas al discutirlo.

Según Druckmann, aunque existía la posibilidad de mover la escena hacia más adelante en la temporada, hacerlo temprano era necesario. «Este evento es el detonante de toda la historia que sigue. Si lo poníamos má tarde, sentíamos que estábamos alargando algo que debía ocurrir pronto», explicó.

Por su parte, Mazin agregó que también hubo una reflexión sobre el impacto emocional que esto generaría en la audiencia. «No queríamos torturar a la gente. Si sabes que va a pasar, y se va atrasando, eso se siente como una tortura. Y los que no lo saben, lo terminarán descubriendo igual por spoilers. Queríamos que pasara cuando se sintiera natural dentro de la narrativa, no como un recurso para molestar a la audiencia».

Con Joel fuera del juego, el camino que queda por delante para Ellie promete ser oscuro y lleno de venganza. Y si este episodio es una señal de lo que está por venir, más vale estar preparado.

La guerra ha comenzado, y The Last of Us no piensa bajar el ritmo.