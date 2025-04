The Last of Us: el significado oculto tras los granos de café que Ellie deja en la tumba de Joel

En el nuevo episodio de The Last of Us, una emotiva escena no pasó desapercibida entre los fans de la serie de HBO. ¿Por qué Ellie deja granos de café en la tumba de Joel?

El tercer episodio de la nueva temporada de «The Last of Us» ha presentado a los espectadores uno de los momentos más desgarradores de la serie. Mientras la comunidad de Jackson intenta recuperarse tras los devastadores acontecimientos recientes, una escena particularmente emotiva ha captado la atención del público: Ellie deposita granos de café sobre la tumba de Joel, en un gesto aparentemente sencillo pero cargado de significado para los seguidores de la franquicia.

Este pequeño tributo tiene raíces profundas en la relación entre ambos personajes. En el mundo postapocalíptico donde se desarrolla la trama, el café se convirtió en un artículo escaso y valioso, pero Joel nunca dejó de apreciarlo, llegando incluso a intercambiar objetos importantes por unos cuantos granos. Esta afición del personaje interpretado por Pedro Pascal se estableció como un elemento recurrente tanto en el videojuego original como en la adaptación televisiva, conformando una parte esencial de su caracterización.

El contraste entre la valoración que Joel y Ellie hacían del café subraya la diferencia generacional entre ambos. Mientras él conservaba este gusto como una conexión con su vida anterior al brote del hongo Cordyceps, Ellie, nacida ya en este mundo devastado, no comprende la fascinación por una bebida que considera desagradablemente amarga. Este detalle, aparentemente trivial, ilustra perfectamente cómo ambos personajes pertenecen a mundos diferentes pero lograron construir un vínculo especial a pesar de sus diferencias.

La secuencia cobra mayor intensidad al producirse en un momento crítico de la historia. Tras la votación del consejo de Jackson contra perseguir a los asesinos, Ellie decide emprender su propia misión de venganza, acompañada por Dina. Antes de abandonar la comunidad, realiza esta parada final para despedirse del hombre que se convirtió en su figura paterna, en un contexto donde su relación atravesaba un periodo complicado debido a sospechas y secretos no revelados.

El gesto adquiere una dimensión aún más conmovedora considerando las recientes revelaciones. La conversación de Ellie con la psicóloga al inicio del episodio refuerza sus sospechas sobre los secretos que Joel guardaba. Esta situación hace que su adiós sea particularmente doloroso, marcado por sentimientos de arrepentimiento por no haber podido reconciliarse completamente con él antes de su brutal asesinato a manos de Abby.

Los granos de café simbolizan así mucho más que una simple afición de Joel; representan un pasado compartido, conversaciones cotidianas, momentos de desacuerdo y, sobre todo, una forma de honrar la memoria de alguien querido a través de algo profundamente personal. En un mundo donde la venganza y la violencia se han convertido en moneda corriente, este pequeño tributo destaca como un recordatorio de humanidad y conexión emocional, valores que la serie explora constantemente entre la desolación de su universo postapocalíptico.