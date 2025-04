The Last of Us: El desolador detalle en la presentación del tercer episodio que confirma el nuevo rumbo de la serie

Tras la muerte de Joel, la intro de The Last of Us presentó la silueta de Ellie en soledad, confirmando así la salida de Pedro Pascal de la serie.

El segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us presentó uno de los momentos más desgarradores de la serie, con la muerte de Joel (Pedro Pascal); que marcó un antes y un después en la historia.

Ahora, Ellie (Bella Ramsey) quedó sola en la comunidad de sobrevivientes donde el dúo se instaló al final de la primera entrega; lo que la llevará a embarcase en un viaje incesante para obtener justicia por el hombre que dio todo por ella.

Si bien Pedro Pascal confirmó que Joel seguirá apareciendo en flashbacks, con su muerte, los creadores de The Last of Us decidieron modificar la introducción y quitar la sombra de Joel al final de la presentación, dejando a Ellie en soledad como guiño a lo que vendrá de ahora en adelante para el personaje que, su venganza contra los asesinos de Joel, se enfrentará a devastadoras secuelas físicas y emocionales que marcarán el futuro del personaje de cara a la tercera entrega.

“Haber comprendido, desde el principio de la serie, el poco tiempo que Pedro y yo tendríamos juntos nos hizo apreciarnos mucho. Estaremos en la vida del otro para siempre”, dijo Bella Ramsey tras la emisión del último episodio del actor.

Así fue la desgarradora escena de la muerte de Joel en el segundo episodio de The Last of Us:

Y, agregó: “Me cuesta mucho llorar en las escenas. Puedo sacar una lágrima, pero es diferente a llorar. E incluso sacar una lágrima, no me resulta fácil. No lloro delante de la gente en mi vida diaria. Muy pocas personas en mi vida me verán llorar. Así que tener que hacerlo en un set lleno de gente con el monitor y luego más gente mirando los monitores… es prácticamente imposible para mí. Así que estaba muy preocupada por esa escena, y fue la más difícil de rodar”.

Pese a lo que le cuesta llorar en cámara a la británica, el futuro de Ellie la pondrá a prueba en este aspecto ya que las lágrimas serán una constante en el personaje.