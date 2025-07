The Fantastic Four: First Steps incluye una sorpresa para los más nostálgicos

El reboot de Marvel llega esta semana con una revelación inesperada que conecta con una película olvidada que casi nadie llegó a ver.

The Fantastic Four: First Steps se estrena esta semana en cines como uno de los lanzamientos más esperados del UCM en 2025. Dirigida por Matt Shakman y protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, la película supone el regreso oficial de la primera familia de Marvel tras varios intentos fallidos de adaptación.

Pero en medio de las nuevas versiones, los efectos visuales y el enfoque retrofuturista, Kevin Feige ha revelado una sorpresa que conecta directamente con el pasado más desconocido del grupo: la película incluirá cameos del reparto de la versión inédita de 1994. Así lo confirmó en una entrevista publicada por Variety.

“Todos tienen cameos”, afirmó Feige en referencia al reparto del filme producido por Roger Corman, que fue rodado pero nunca estrenado oficialmente.

Es una revelación que conecta dos extremos del legado cinematográfico de los Fantastic Four: el proyecto fallido de los 90, y el reboot más ambicioso hasta la fecha, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn como los nuevos Reed, Sue, Ben y Johnny.

Una película maldita… que por fin será reconocida

La versión de Fantastic Four de 1994 fue dirigida por Oley Sassone y producida por el legendario Roger Corman, conocido por sus películas de bajo presupuesto. El proyecto fue impulsado por Constantin Film, que debía empezar la producción antes de que expiraran sus derechos sobre los personajes. El resultado fue una película completa, rodada con un presupuesto mínimo estimado en 1 millón de dólares… que nunca se estrenó ni en cines, ni en vídeo, ni en televisión.

Pese a estar finalizada, Marvel no autorizó su lanzamiento, y la cinta fue archivada sin promoción. Durante años se convirtió en un mito dentro del fandom, hasta que comenzaron a circular copias filtradas en convenciones y más tarde en internet. El tráiler aún puede encontrarse online, y las imágenes del filme han sido objeto de fascinación entre coleccionistas y curiosos.

El reparto de aquella película de 1994 estaba compuesto por Alex Hyde-White, que interpretaba a Reed Richards (Mr. Fantástico); Rebecca Staab como Sue Storm (la Mujer Invisible); Jay Underwood en el papel de Johnny Storm (la Antorcha Humana); y Michael Bailey Smith como Ben Grimm (La Cosa). Aunque el film jamás llegó a estrenarse, sus interpretaciones quedaron como una curiosidad enterrada que ahora, tres décadas después, encuentra su lugar dentro del UCM.

Un homenaje lleno de intención

Al confirmar estos cameos, Kevin Feige no solo ofrece un guiño nostálgico. También lanza un mensaje: todo cuenta. Desde los proyectos cancelados hasta las películas olvidadas, Marvel ha empezado a integrar elementos de su historia cinematográfica previa al UCM como parte de un todo mayor.

En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya vimos una versión alternativa de los Cuatro Fantásticos con John Krasinski como Reed Richards. Y con Vengadores: Secret Wars en el horizonte, se espera una celebración total del legado Marvel en pantalla.

Un reboot sin tareas previas

Además del cameo, Feige también recalcó que The Fantastic Four: First Steps será una película completamente accesible, incluso para quienes nunca hayan visto una entrega previa: “Es una película sin deberes”, explicó. “Literalmente no está conectada con nada que hayamos hecho antes.”

Ambientada en una Tierra alternativa y con estética retrofuturista, esta nueva versión presentará a los Cuatro Fantásticos como los únicos superhéroes de su mundo, lo que permitirá construirlos desde cero sin dependencia del resto del UCM.

El pasado olvidado vuelve al presente

Con este gesto, Marvel da un paso más en su esfuerzo por integrar todas sus versiones pasadas en la narrativa moderna. El cameo del reparto de 1994 no solo es un detalle para fans, sino una forma de rendir homenaje a una película que, a pesar de todo, forma parte del camino que llevó a Marvel hasta donde está hoy.

