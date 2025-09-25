«The Beetles» actuarán en Ushuaia y Río Grande

El grupo de rock que recrea la música de Los Beatles, brindarán su show este viernes en Ushuaia y el sábado en Río Grande. Los eventos son organizados por la Productora «Vas al Rock». La representante habló con El Sureño.

RÍO GRANDE. – Varios eventos musicales de rock se realizarán desde este fin de semana tanto en esta ciudad como en Ushuaia. Está previsto que mañana en la capital provincial, actúe el grupo «The Beetles», una banda de rock que recrea la música de los fabulosos cuatro de Liverpool, Los Beatles.

Alu Moretti, representante de la Productora «Vas al Rock», explicó ante El Sureño que la actuación de la banda de rock «será un tributo con una banda consagrada en Brasil, pero son de Argentina. El viernes actuarán en Ushuaia en el Centro Cultural Esther Fadul. El show será de dos horas aproximadamente; harán un recorrido de todos los temas de Los Beatles y contarán la historia; hay audiovisuales y pantalla. Y en Río Grande el espectáculo se realizará el sábado en la Casa de la Cultura y el show empezará a las 21:30. Las entradas están casi agotadas».

La historia de «Vas al Rock» y los próximos eventos

Alu recordó que la productora empezó a funcionar a principios de este año donde «en mayo se dio la oportunidad de traer a Ricardo Tapia y Daniel Raffo, para hacer una cena show en Ushuaia y Río Grande. Fue el primer evento de la productora «Vas al rock». «Luego hicimos evento para niños, los cuales trajimos dos funciones en Río Grande y Ushuaia. Realmente todo fue muy lindo».

Luego se refirió a los próximos eventos de la productora y señaló que en el mes próximo de octubre «tenemos previsto los shows de Arjona. Son 7 músicos que vienen con Sebastián Molina. El evento será para el día de la Madre, el 17 de octubre en Ushuaia y el 18 en Río Grande».

Mas adelante Alu indicó que el valor de las entradas estarán en 35 mil pesos los más económicas y 39 las más cercanas al escenario.

Finalmente, la representante de la productora adelantó que, a fin de año, precisamente el 6 de diciembre está previsto «Corderock», que será un evento donde en la temática rockera, habrá una venta del afamado «cordero fueguino»y un «festival la música, con artesanos, un patio gastronómico, cervecería, degustaciones de vino y negocios locales».

Entre los grupos de rock está previsto la actuación del «Eruca sativa, Los Tipitos, Javier Calamaro, una banda tributo de The Police» y bandas fueguinas de rock, la cuales «están en proceso y en octubre se sabrán quienes son».

Alu Moretti y Alejandro, representantes de la Productora «Vas al Rock».