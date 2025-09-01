Terremoto en Afganistán: al menos 622 muertos y 1.555 heridos

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

BUENOS AIRES (NA).- El número de muertos por el terremoto que golpeó a las provincias de Kunar y Nangarhar ascendió a 622, mientras otras 1.555 personas resultaron heridas, informó este lunes el Ministerio del Interior del país en un comunicado.

En Kunar, la cifra de fallecidos se elevó a 610, con 1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas.

En Nangarhar, se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani, quien añadió que equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre.

Brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

