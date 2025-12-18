Termas, fiestas, balneario y campo: Tapalqué lanza su temporada 2026



Entre las termas, el arroyo, el campo, las tradiciones y una comunidad que recibe al visitante con calidez, Tapalqué se reafirma como uno de los destinos más lindos del territorio bonaerense. Un lugar para descansar, compartir y disfrutar de unas fiestas y un verano con identidad propia.

BUENOS AIRES.- A solo 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad se prepara para vivir una nueva temporada de verano que combina naturaleza, gastronomía, fiesta popular y relax. Conocida por su Balneario Municipal, su tradicional Fiesta de la Torta Negra, su vida de pueblo y las reconocidas Termas de Tapalqué, este destino bonaerense invita a disfrutar de un verano auténtico, tranquilo y lleno de experiencias.

Tapalqué conjuga campo, aire puro, un arroyo ideal para refrescarse o pescar y cultura. Sus termas, rodeadas de un entorno natural, cuentan con piletas internas y externas, espacios de relax y servicios ideales para familias, parejas y adultos mayores. Es un plan perfecto para quienes buscan bienestar y descanso a pocos kilómetros de la Capital Federal.

A la propuesta termal se suma la gastronomía típica -con las inigualables tortas negras tapalquenses-, la tradición rural y una agenda de festividades que llenará la temporada de música, actividades y celebración.

Lo que se viene para el verano 2026

La temporada de verano 2026 estará cargada de tradición, naturaleza y propuestas culturales para disfrutar en familia. A lo largo de diciembre, enero y febrero, la ciudad ofrecerá actividades abiertas al público que combinan fiesta, gastronomía, deporte y la calidez característica de este destino bonaerense.

El 20 y 21 de diciembre comenzará oficialmente el verano en Tapalqué con la tradicional Feria Prenavideña en el Balneario Municipal. El domingo 21, los más chicos podrán acercar sus cartitas a Papá Noel, mientras el predio se llenará de espectáculos artísticos, talleres, micrófono abierto, patio gastronómico, food trucks y un paseo de artesanos y emprendedores. Además, cada fin de semana se realizarán los “Findes de Balne”, con propuestas deportivas los sábados y actividades culturales los domingos.

Las Fiestas de Fin de Año también se vivirán junto al arroyo. El 25 de diciembre, habrá Navidad con música en el Balneario, seguido por la Fiesta del Deporte el 26, donde se reconocerá a los deportistas destacados del año. El 1° de enero, el verano recibirá al público con un Año Nuevo musical en el Balneario Municipal.

Enero llegará con uno de los eventos más reconocidos de la ciudad: la Fiesta de la Torta Negra, que se realizará el 10 y 11 de enero, con gastronomía local, artesanos, espectáculos y actividades para toda la familia. El 17, la zona del Museo y Conservatorio Municipal será sede de una propuesta cultural y gastronómica especial, mientras que el 18 de enero se realizará la 17⁰ edición del concurso que premia la carpa de mayor peso. El evento es organizado por el Club de Pesca Tapalqué y repartirá más de 33 millones de pesos en premios.

En febrero, la avenida 9 de Julio se llenará de color con los Corsos Populares, que se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de febrero, reuniendo comparsas, murgas y música para todas las edades. El 14 y 15 de febrero, las escuelas rurales del distrito organizarán la tradicional Fiesta en la Sociedad Rural.

Relajación entre árboles, servicios y experiencias

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas Tapalqué invitan a disfrutar de un entorno natural único: un predio arbolado de 17 hectáreas donde conviven tranquilidad, bienestar y espacios diseñados para toda la familia. Piscinas cubiertas, áreas recreativas para chicos y una serie de locales gastronómicos y comerciales conforman un paseo ideal para regalarse en verano.

El complejo cuenta con un equipo de asistentes que guía a los visitantes sobre los beneficios de las aguas termales, el modo correcto de tomar los baños y las distintas actividades disponibles, como masajes, terapias y propuestas de relajación. Además, el servicio de enfermería permanente garantiza seguridad y acompañamiento durante toda la estadía.

Las aguas minero-medicinales del complejo poseen propiedades terapéuticas reconocidas, capaces de generar efectos inmediatos en el bienestar general del cuerpo. En Tapalqué, estas aguas actúan como estimulantes naturales del metabolismo, favorecen la circulación y contribuyen a mejorar los procesos de reparación de tejidos. Se recomienda disfrutar los baños por períodos breves -no más de 20 minutos- y alternarlos con pausas de hidratación y descanso.

Rodeado de árboles y con un sector especial dedicado a tratamientos corporales, el predio ofrece una experiencia integral pensada para relajarse. Para asegurar comodidad y cupos limitados, el ingreso requiere reserva previa, disponible para visitantes generales, residentes, jubilados, pensionados y menores de 3 a 12 años. El complejo abre de jueves a domingos y feriados, de 10 a 18 horas, y las reservas pueden realizarse telefónicamente (02281 585125) o a través de su sitio web oficial.

Tapalqué tiene todo para vivir un verano lleno de encuentros, celebraciones y experiencias para toda la comunidad y también para quienes visiten la ciudad durante la próxima temporada.

FUENTE: Sandra Kan & Cristela Cicaré