Tercer encuentro de producción fueguina para el sector turístico

El encuentro organizado por el Ministerio de Producción y Ambiente en conjunto con el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) reunió a productores locales con referentes del sector turístico de Tierra del Fuego con el fin de promover la vinculación de los actores, sumando identidad local a las propuestas generadas para los visitantes.

De esta manera, 30 empresas fueguinas productoras de alimentos, bebidas y manufacturas recibieron a 60 empresas turísticas locales e internacionales, potenciales clientes de diferentes rubros, entre ellas referentes de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, prestadores y operadores de servicios turísticos, agencias marítimas y empresas de cruceros.

En este sentido, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, resaltó la vinculación entre productores fueguinos y el sector turístico, “una política pública que se consolida como herramienta central para fortalecer el entramado productivo local y avanzar hacia un modelo de desarrollo estratégico, soberano y con identidad provincial”.

“Las ediciones previas dejaron en claro que cuando el Estado provincial articula, acompaña y genera espacios de encuentro, los productores fueguinos ganan visibilidad, los prestadores turísticos amplían su oferta y la economía local se diversifica. Este programa permitió que alimentos, artesanías y productos certificados con el Sello de Calidad se integren cada vez más respondiendo a una demanda creciente de turistas que buscan experiencias auténticas y con valor territorial”, agregó.

Asimismo la funcionaria dijo que “el Gobierno provincial sostiene que este tipo de iniciativas no solo mejoran la competitividad y la calidad de la oferta turística, sino que también protegen la producción local, dinamizan la economía interna y promueven un desarrollo equilibrado y sostenible, reafirmando el rol del Estado como articulador y motor del crecimiento provincial”.

Por su parte, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, expresó que “este encuentro en su tercera edición potencia y fortalece la promoción de la producción local, como así también posibilita la diversificación de la oferta del destino, ya que el prestador turístico viene a conocer y contactarse con el productor local que hace un gran esfuerzo para posicionar su producto, por lo que hacer este nexo y este vínculo brinda la posibilidad de que se ponga en valor todo lo que se produce en la provincia”.

“El balance de este tipo de encuentros es muy positivo, ya que gracias a las anteriores ediciones se van sumando experiencias y recorridos a las excursiones turísticas y se sigue posicionando esta iniciativa conjunta entre el Ministerio de Producción y Ambiente y el INFUETUR. En esta edición sumamos más operadores marítimos y a referentes de IAATO para que el turismo de cruceros conozca la propuesta y conocer a nuestros productos locales”, agregó.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, destacó el compromiso y la evolución de las empresas participantes, “este encuentro no solo acerca al sector turístico con nuestras PyMEs, sino que también acompaña el posicionamiento de empresas que realizan un enorme esfuerzo por diferenciarse. Muchas de las que hoy están presentes cuentan con el Sello de Calidad de Tierra del Fuego, otras con certificación orgánica y otras están transitando el camino para implementar estos sistemas que garantizan la calidad de sus productos”.

Asimismo, subrayó “estos espacios surgieron a partir de propuestas del propio sector privado, y desde el Estado acompañamos estas estrategias que apuntan al posicionamiento, la vinculación y la apertura de nuevos canales comerciales. Ese trabajo conjunto es lo que nos permite seguir fortaleciendo la producción local”.

Por último, las instituciones organizadoras agradecieron a Paseo del Fuego Shopping por el espacio brindado y a todos los participantes que se sumaron a este encuentro.