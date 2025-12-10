Tensión en Venezuela: Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N

El gobierno de Nicolás Maduro deportó de Venezuela al equipo periodístico de C5N, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se conoció a partir del relato de Salonia, quien describió el momento como de “mucha tensión”.

El equipo fue demorado durante dos horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde el personal de Migraciones le retuvo a los periodistas y al camarógrafo la documentación y les comunicó la expulsión.

El personal del aeropuerto detectó al grupo y comenzó a hacerle “muchas preguntas”, a pesar de que el equipo había explicado que quería “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.

Después de dos horas, la Policía de Migraciones les comunicó que no tenían “admitido el ingreso” y fueron expulsados “sin ninguna explicación”.

El destino inmediato del equipo fue Bolivia y se encontraban allí esperando el regreso a Buenos Aires, mientras que, por el momento, los periodistas y el camarógrafo no tenían sus pasaportes y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.