Tensión en una nueva marcha de los jubilados

Momentos de tensión se registraron ayer durante la marcha de los jubilados al Congreso, donde algunos manifestantes debieron ser asistidos en la vía pública.

BUENOS AIRES (NA).- Los jubilados desplegaron una nueva protesta en las inmediaciones del Congreso mientras la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunía con titulares de otras bancadas para negociar la reforma laboral.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Policía de la Ciudad se ubicaba en el segundo y el tercer cordón del operativo de seguridad, que correspondía a las fuerzas federales.

Mientras tanto, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, permanecía reunida con los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) para negociar apoyos para la reforma laboral, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Se trata de un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.