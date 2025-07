Tenemos un 30% más de pedidos de ayuda para pagos de alquiler, dijo Yanira Martínez

En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Yanira Martínez, habló sobre la situación actual que atraviesan los vecinos y vecinas frente a un panorama económico adverso y los pedidos que realizan al área.

En este sentido, la funcionaria municipal advirtió que el costo de los alquileres “es una de las situaciones más alarmantes. Si bien hay una baja en el turismo, y por lo tanto en los alquileres temporarios, los números que se ponen siguen estando lejos de los sueldos de los trabajadores”.

Además, advirtió que “hay situaciones de familias que tienen trabajos y no llegan. Realmente nosotros apuntamos a dar respuestas a las situaciones que se encuentran en mayor vulnerabilidad social. El que tiene trabajo tiene la suerte de seguir endeudándose o no. Nosotros tenemos que apuntar a las situaciones que no tengan un trabajo formal”.

Por otro lado, adelantó que “este finde tenemos Expo y Mercado Concentrador en el Cochocho Vargas. Será el sábado y domingo, de 12 a 20. Tendremos la temática del día de la amistad, más allá de las y los emprendedores que encontramos en las ferias. Los invitamos a pasear en la expo. El Mercado tiene buenas ofertas para los vecinos y vecinas”.

Al mismo tiempo, la funcionaria habló sobre las iniciativas que impulsan para facilitar herramientas que faciliten el acceso al trabajo, y se refirió al curso de manipulación de alimentos que dictarán: “Al tener el área de Economía Social impulsamos cursos para feriantes y emprendedores. Lo ampliamos para el resto de la sociedad, porque la demanda es altísima. Por eso se puso a disposición. Están las inscripciones abiertas para anotarse en las redes de la Secretaría”.

También fue consultada por el dispositivo de CAPS abierto a la comunidad que desarrollarán este fin de semana: “Un sábado al mes ponemos distintas especialidades a disposición, sin turno, a demanda, para que puedan atenderse directamente. Tendremos Agudeza Visual, Nutrición, Medicina General, Enfermería y Vacunatorio y controles de Pediatría”, explicó.

E indicó que “de alguna manera nos permite mantener la agenda actualizada, e ir evacuando situaciones que no ameritaban un turno. En el anterior tuvimos 600 atenciones. Nos permitió aliviar el sistema de turnos. Nos paramos en esa experiencia para repetir este dispositivo que fue exitoso en junio”.

Martínez contó que “en el dispositivo que hicimos en junio íbamos a iniciar a las 11. Llegamos a las 10 y 15 y teníamos fila de gente esperando para ingresar. Arrancamos antes, porque hacía frío. Si uno tiene que dar alguna vacuna, prefiere que sea el fin de semana por si levanta fiebre y está molesto. El sábado a la mañana el vacunatorio tiene más movimiento”.

También expuso que arrancaron “con todo lo que tiene que ver con los análisis de principio de mes. Hacemos los balances. Con el doctor Pesce cerramos el de los primeros tres meses. Estamos mirando los números e intentando acomodar cuestiones de la lógica diaria, para abrir más turnos y brindar más atención. Sobre la marcha, hay cosas que se van corrigiendo”.

Sobre la cantidad de profesionales y la oferta del CAPS municipal, Martínez manifestó: “El sistema de salud tiene sus variables. Los profesionales consiguen trabajo en otro lado, y van o vienen. Tenemos profesionales fijos, de mucho tiempo, y otros que incorporamos en función de la demanda. Los que estaban en la Unidad Sanitaria Móvil se sumaron acá. Vamos incorporando nuevas especialidades e intentando ampliar con los recursos que tenemos. Modificamos en función de lo que nos parece que amerita ampliar”.

Asimismo, destacó el valor del nuevo dispositivo de salud mental, implementado con la inauguración del CAPS: “Pediatría, oftalmología y odontología eran especialidades que veníamos trabajando en distintos puntos, pero salud mental es un dispositivo nuevo. Es el que más venimos retocando para que cada vez funcione mejor”, dijo.

En cuanto a las actividades para el receso invernal, detalló: “Largamos varios dispositivos a nivel municipal. En el Punto Digital de Kuanip y La Pampa tenemos varias herramientas digitales, que tienen que ver con fotografía, dibujo digital y herramientas para emprendedores. Son talleres de invierno. Las inscripciones siguen abiertas. Se va generando una lista de espera y, en base a los equipos que tenemos a disposición, vamos renovando cupos. Son nuevas propuestas que pueden encontrar en redes”.

Para cerrar, comentó que “también estamos iniciando con las colonias de invierno, para infancias y adolescencias. Pusimos esos dos dispositivos a disposición. El de infancias será en el Centro Comunitario del SUM del KyD, y el de adolescencias en el CePLA El Palomar. Serán durante las dos semanas de vacaciones de invierno”.

“Tenemos actividades en conjunto con distintas secretarías de la Municipalidad. Entre todos aportamos. Tienen un día fuera de la ciudad, otro de patinaje. También habrá uno de catamarán. Tendremos tardes de cine, los días que no se pueda salir mucho. La gente de Cultura y Educación ha puesto talleres de pintura y de música. Es una oferta variada que tendrán los chicos de los dos dispositivos”, culminó.