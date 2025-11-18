Temporada Verde

Camioneros volvió a vencer a San Isidro en la final y de esta manera ganó el certamen Clausura en la máxima divisional y automáticamente se quedó con la Copa Anual. El 2025 se tiñó de Verde.

RIO GRANDE.- Por segundo año consecutivo Camioneros se convirtió en el mejor elenco de la Temporada oficial de Futsal AFA en la máxima divisional, le ganó las dos finales del Clausura a San Isidro y al obtener el Apertura a mediados de junio, se quedó automáticamente con la Copa Anual, y a diferencia del año pasado, esta vez se quedó con la triple corona, sumando además la Súpercopa 2025 y el viernes va por la Copa Ciudad de Río Grande ante Luz y Fuerza para quedarse con todos los honores de esta temporada.

El viernes se disputó la primera final del Torneo Clausura con victoria 4 a 2, mientras que el domingo por la noche el triunfo fue 6 a 2 y, en ambas ocasiones, los triunfos fueron indiscutibles, mostrando el temple que tienen sus jugadores para disputar esta clase de definiciones, lo que lo llevaron a conseguir su sexto título en forma consecutiva.

La final del viernes se abrió rápido con un gol de rebote; la pelota le quedó suelta a Juan Barrientos quien le pegó duro y en el camino rozó en un defensor y se metió junto a un palo, mientras que de inmediato a la salida de un tiro libre preparado, Aaron Camino colocó el 2 a 0.

San Isidro pareció entrar en partido cuando el rival le regaló la pelota y lo esperó para matarlo de contra; el buen dominio del balón le dio la oportunidad al Tachero de achicar las cifras, pero a la hora de definir no estuvieron finos, y recién sobre el cierre, una enorme pelota cruzada de Fran Contreras encontró sólo por el segundo palo a Leonidas González quien de zurda mandó la pelota a la rea antes de irse al descanso largo.

Pero no bien arrancó el complemento, dos apariciones de Seba Delfor, la primera escapándose por derecha y fusilándolo de zurda, y la segunda tras robar una salida y en donde el goleador Camino no fue egoísta y lo dejó sólo para empujar la pelota a la red, definieron la primera final, y el nuevo gol sobre el cierre del mencionado González decoraron el resultado.

Hora de festejar

El domingo Camioneros sentenció la historia y poco le importó el regreso de Gabriel Sánchez a las filas contrarias; de movida (1:44) sacó una contra por derecha donde pusieron a correr al goleador Camino y Aaron, tras dejar a todos atrás, definió cruzado al segundo palo para abrir el score, y a los 5:26 minutos un saque largo de Adrián Fuenzalida buscando a Facundo Perpetto encontró en el camino una cabeza rival quien peinó ese balón y no hizo más que descolocar al Laucha López.

A partir de esta tempranera ventaja, el Verde se retrasó, le regaló la pelota a San Isidro y lo esperó para matarlo de contra que es una de sus especialidades, y fue así que a los 7:29 se escapó por la izquierda Agustín Gueicha y de derecha le cambió el palo al arquero y como si esto fuera poco, a los 16:19 Seba Delfor volvió a decir presente; salieron rápido del fondo y buscó su mejor perfil para sacudir la red.

La primera etapa se fue con un claro 4 a 0 donde el Tachero no tuvo respuestas, ni futbolísticas ni anímicas, no pareció estar jugando una final; ni siquiera con el ingreso sobre el cierre de Martín Marimón como arquero jugador le dio un plus.

Pero en la segunda etapa, San Isidro cambió la cara; de movida salieron a jugar el 5 versus 4, y si bien en la primera casi la van a buscar adentro; Seba Delfor sobró una jugada que indefectiblemente debió terminar en gol y la terminó salvando Junior Pedraza, el Tachero se metió en juego descontando relativamente rápido.

A lo 6:37 el chico Francisco Contreras tras manejar la pelota de izquierda a derecha, sacó un remate cruzado que rompió la resistencia de Fuenzalida, quien hasta ese momento había sacado todo lo que había generado el rival, que no fue mucho, pero varias de ellas de mucho peligro.

Y el otro descuento fue a los 8:27 cuando sobraron tras tocar con paciencia y Gaby Sánchez rompió el arco rival para el 2-4.

Camioneros se vio en la obligación de ajustar más las marcas y cuando se vio asfixiado, mandó a la cancha a Paco Andrade para que aguantase la pelota arriba, rompiendo además la presión del adversario y no sólo que lo logró, sino que Paquito al minuto 16 armó una jugada individual tremenda que terminó en gol y que cortó el asedio del rival quien sintió esa estocada final.

Y sobre el cierre y con San Isidro yendo hacia adelante más por inercia que por juego, le permitieron a Facu Perpetto a los 19:20 pivotear una pelota arriba, la aguantó y cuando se fue por la raya definió con categoría para decretar el 6 a 2 final.

Camioneros justificó las dos victorias ante San Isidro, fue más en los dos juegos y de esta manera se quedó con el premio mayor, ser el mejor conjunto de Río Grande de la Temporada 2025, independientemente de cómo le vaya en la final de la Copa Ciudad de Río Grande ante Luz y Fuerza o en la Súperliga Provincial, si es que se termina y donde ellos ganaron la Zona B y esperan por rival, que bien podría ser nuevamente Luz y Fuerza.

Primera Final

Camioneros 4 – 2 San Isidro

Camioneros: Sebastián Delfor (2), Aaron Camino y Juan Barrientos.

San Isidro: Leonidas González (2).

Arbitros: Carlos Lazarte y Guillermo Cok.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Segunda Final

San Isidro 2 – 6 Camioneros

San Isidro: Francisco Contreras y Gabriel Sánchez.

Camioneros: Aaron Camino, Leonidas González e/c., Agustín Gueicha, Sebastián Delfor, Franco Andrade y Facundo Perpetto.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Futsal AFA – Historial

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2008 – Oficial Filial River (1) Grupo Apex

2009 – Oficial Filial River (2) Camioneros

2010 – Oficial Soldasur (1) Filial River

2011 – Apertura Filial River (3) Soldasur

2011 – Clausura Filial River (4) Soldasur

2011 – Copa Anual (*) Filial River (5) Soldasur

2012 – Apertura Instituto La Misión (1) Camioneros

2012 – Clausura Soldasur (2) Instituto La Misión

2012 – Copa Anual Soldasur (3) Instituto La Misión

2013 – Apertura Sportivo Soldasur (4) Alianza Metalúrgica

2013 – Clausura Sportivo Soldasur (5) Claro FC

2013 – Copa Anual (*) Sportivo Soldasur (6) Camioneros

2014 – Oficial Sportivo (1) Club de Amigos

2015 – Apertura Sportivo (2) Camioneros

2015 – Clausura Sportivo (3) Club Municipal

2015 – Copa Anual (*) Sportivo (4) Camioneros

2016 – Apertura Club de Amigos (1) Camioneros

2016 – I CCRG Parque Futsal (1) Intevu FC

2016 – Clausura Club de Amigos (2) Metalúrgico

2016 – Copa Anual (*) Club de Amigos (3) Metalúrgico

2017 – Apertura Club de Amigos (4) Metalúrgico

2017 – II CCRG Parque Futsal (2) Claro FC

2017 – Clausura Defensores Futsal (1) Club de Amigos

2017 – Copa Anual Defensores Futsal (2) Club de Amigos

2018 – Apertura Camioneros (1) Estrella Austral

2018 – III CCRG Estrella Austral (1) Camioneros

2018 – Clausura Estrella Austral (2) Club de Amigos

2018 – Copa Anual Estrella Austral (3) Camioneros

2019 – I Supercopa Estrella Austral (4) Juventud

2019 – Apertura Estrella Austral (5) Camioneros

2019 – IV CCRG Kapones (1) San Isidro

2019 – Clausura Estrella Austral (6) Metalúrgico

2019 – Copa Anual Estrella Austral (7) Sin definición

2021 – Copa Centenario ADEFU (1) Camioneros

2021 – Apertura ADEFU (2) Metalúrgico

2021 – V CCRG Camioneros (2) Metalúrgico

2021 – Clausura Camioneros (3) Metalúrgico

2021 – Copa Anual Camioneros (4) ADEFU

2022 – Apertura Camioneros (5) San Isidro

2022 – Clausura Camioneros (6) ADEFU

2022 – VI CCRG San Isidro (1) Camioneros

2022 – Copa Anual Camioneros (7) San Isidro

2023 – Apertura San Isidro (2) Estrella Austral

2023 – VII CCRG Camioneros (8) San Isidro

2023 – Clausura ADEFU (3) Camioneros

2023 – Copa Anual San Isidro (3) ADEFU

2024 – III Supercopa San Isidro (4) Camioneros

2024 – Apertura Camioneros (9) Defensores del Sur

2024 – Clausura Luz y Fuerza (1) Defensores del Sur

2024 – Copa Anual Camioneros (10) Luz y Fuerza

2025 – VIII CCRG Camioneros (11) San Isidro **

2025 – III Supercopa Camioneros (12) Luz y Fuerza

2025 – Apertura Camioneros (13) Luz y Fuerza

2025 – Clausura Camioneros (14) San Isidro

2025 – Copa Anual Camioneros (15)