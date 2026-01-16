Telecom avanza en una agenda conjunta con Tierra del Fuego para 2026

El gobernador Gustavo Melella mantuvo una reunión con Ramón Bernabé Arellano, Gerente de Asuntos Institucionales de Telecom Argentina, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y la compañía, orientada al fortalecimiento de la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico en Tierra del Fuego. Estuvieron presentes la Presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino y la Secretaria de Gestión, Polos Creativos y Fábricas de Talentos, Ema Bejarano.

Durante el encuentro, Arellano brindó un panorama sobre la evolución de la empresa y señaló que “estuvimos reunidos con el gobernador para informarle acerca de la evolución marcaria, donde hoy todas nuestras marcas están integradas bajo una sola, que es Personal, y fundamentalmente para empezar a planificar la agenda de trabajo que vamos a tener en 2026”.

En ese sentido, destacó la importancia de la articulación con organismos provinciales y del trabajo conjunto entre el sector público y privado “Conversamos sobre distintas acciones que se pueden desarrollar con la Agencia de Innovación y con el Ministerio de Educación, y también escuchamos cuáles son las necesidades y expectativas del Gobierno provincial para poder articular lo público y lo privado” indicó.

Arellano subrayó además el vínculo de Telecom Argentina con la provincia “Tierra del Fuego fue una de las provincias que más nos facilitó el desarrollo de uno de nuestros programas de sustentabilidad, que es ‘Nuestro Lugar’, y en ese marco estamos evaluando la factibilidad de avanzar con un aula digital en la provincia” explicó.

Asimismo, adelantó que se analizan nuevas acciones vinculadas a tecnología e innovación, que incluirán instancias de formación y divulgación: “la idea es articular con el Ministerio de Educación y la Agencia de Innovación para traer speakers, tanto externos como propios de la compañía, en temas que sean de interés para la comunidad educativa y para la comunidad en general” agregó.

Finalmente Arellano destacó el valor del trabajo articulado y dijo que “para nosotros siempre es un gusto venir a esta ciudad y a esta provincia, acompañar y trabajar de manera conjunta”.

Por su parte, la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, destacó la importancia del vínculo directo y sostenido con Telecom Argentina y el impacto del trabajo territorial que se viene desarrollando en la provincia.

“Para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo este trabajo articulado con el sector privado, con una presencia concreta en el territorio y con propuestas de formación y capacitación que lleguen a nuestra comunidad”, mencionó.

Cubino recalcó que “venimos trabajando con Telecom a través de distintas líneas. Próximamente estaremos anunciando e invitando a que se sumen a Chicas Digitalers, un espacio de formación que busca motivar a jóvenes mujeres el entusiasmo por la tecnología, y recientemente definimos nuevas acciones que incluyen workshops y charlas que vamos a concretar tanto en la Fábrica de Talento de Ushuaia como en los Polos Creativos de la provincia”.

En ese sentido, remarcó que “un desafío es potenciar espacios de formación para mujeres en tecnología, generar vocaciones tempranas y ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento”.

“Este tipo de iniciativas refuerzan nuestro objetivo de construir una agenda de desarrollo basada en la innovación, la educación y la articulación con partners estratégicos como Telecom, con quienes seguimos proyectando nuevas acciones para 2026”, concluyó Cubino.