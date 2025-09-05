TecPlata lanza una nueva conexión a Ushuaia en conjunto con Patagonia Shipping Lines

Este nuevo enlace amplía la red de servicios de la terminal y fortalece la integración del sur del país al sistema portuario nacional

En línea con su compromiso de ofrecer soluciones logísticas más eficientes, sustentables y conectadas, TecPlata S.A. ha iniciado un nuevo servicio en conjunto con Patagonia Shipping Lines (PSL), sumando una conexión estratégica hacia Ushuaia.

Este nuevo enlace amplía la red de servicios de la terminal y fortalece la integración del sur del país al sistema portuario nacional, generando una alternativa competitiva para el comercio exterior y la distribución de cargas.

«Este lanzamiento refuerza la visión de TecPlata de consolidarse como un hub logístico clave para la Argentina. La conexión con Ushuaia nos permite potenciar la integración nacional, facilitando el flujo de cargas y contribuyendo al desarrollo del comercio exterior. Estamos convencidos de que, a través de la colaboración con actores como PSL, podemos construir soluciones ágiles y a la medida de las necesidades de nuestros clientes», destacaron desde el directorio de TecPlata.

Desde TecPlata celebramos este nuevo paso hacia una logística integrada, donde la colaboración entre actores clave de la cadena logística permite construir soluciones más sólidas, personalizadas y alineadas con los desafíos del comercio exterior actual.

