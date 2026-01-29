Teatro de Verano en Tolhuin: Llega “Hamlet Bardo”

El Municipio de Tolhuin invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta cultural en el marco del Teatro de Verano, con la presentación de “Hamlet Bardo”, un unipersonal que propone una mirada íntima y contemporánea sobre el clásico de William Shakespeare.

La obra se presentará el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Tolhuin, ubicada en Lucas Bridges 350.

La propuesta escénica se plantea a partir de una pregunta central: “¿y si Hamlet contara su historia solo con las palabras que Shakespeare puso en su boca?” Desde allí, el personaje aparece solo en escena, compartiendo con el público los grandes temas que atraviesan la obra.

La versión, puesta en escena y actuación están a cargo de Diego Odonel Fernández, quien propone un recorrido emocional desde un personaje vigente. Se trata de un clásico que no envejece, debido a que el dilema “ser o no ser” es eterno.

La función será a la gorra y contará con capacidad limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.