¿Te quedaste sin espacio? Estos 3 trucos para limpiar WhatsApp te van a salvar la memoria del celular

Estos consejos efectivos sirven para evitar que la app más usada del mundo colapse el almacenamiento de tu teléfono.

WhatsApp es una herramienta que todos usan en su día a día, ya que las conversaciones, fotos, audios y videos pasan por la aplicación. Pero con el uso constante, la memoria del celular puede llenarse rápido, afectando su rendimiento y provocando demoras en todo el sistema.

La realidad es que no hace falta ser un experto en tecnología para poder recuperar todo ese espacio. Con algunos cambios dentro de la configuración de la app, vas a poder liberar varios gigas y mantener el teléfono funcionando sin problemas.

Los 3 trucos para limpiar WhatsApp

Las recomendaciones fundamentales para cuidar la memoria de tu celular son:

Desactivar la descarga automática

El primer paso para evitar que el almacenamiento se sature es impedir que WhatsApp descargue fotos, videos o audios de manera automática. Si esta función está activa por defecto, cada archivo recibido queda guardado en el teléfono, incluso si no se necesita.

Para cambiarlo, hay que ir a Ajustes – Almacenamiento y datos – Descarga automática de archivos. En ese menú, tenés que elegir la opción “nunca” en cada uno de los apartados. De esta manera, el usuario puede elegir manualmente qué contenido guardar y qué ignorar.

Borrar archivos que ya no sirven

Aunque tengas la descarga automática desactivada, la aplicación sigue acumulando documentos y videos que terminan ocupando espacio innecesario. Por eso es que también ayuda hacer una limpieza manual cada tanto.

Para hacerlo, hay que entrar en Ajustes – Almacenamiento y datos – Administrador de almacenamiento. Desde ahí, se pueden ver los archivos más pesados y eliminarlos manualmente. También aparece un listado con los chats que más memoria consumen, lo que facilita borrar los contenidos menos relevantes.

Salir de grupos y canales que ya no usás

Una de las principales causas del exceso de archivos son los grupos y comunidades que siguen activos aunque ya no tengan utilidad. Las conversaciones laborales, reuniones pasadas o grupos familiares antiguos suelen guardar miles de mensajes y fotos.

Para salir, solo se necesita marcar el nombre del grupo o ingresar al chat y tocar la opción “Salir y eliminar para mí”. Esto borra el historial completo y los archivos compartidos. En el caso de los canales, el procedimiento es muy parecido: se accede al menú de los tres puntos y se selecciona “Abandonar canal”.