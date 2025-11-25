¡Te presentamos nuestro 4to. Reporte de Sustentabilidad 2024/2025!

Un año más y con orgullo comunicamos a nuestros públicos como acercamos un futuro mejor a nuestros clientes y comunidades.

TIERRA DEL FUEGO.- En este año en particular alcanzamos un hito histórico en convertirnos en la 1ra. gran cadena de supermercados de América en Certificar como Empresa B y bajo esta premisa destacamos algunos de los logros que obtuvimos:

Evolucionamos siendo transparentes:

67,9% NPS en Sucursales.

+840 referencias en Marcas Propias.

1° Puesto en la encuesta Advantage (proveedores) por 8vo. año consecutivo.

Evolucionamos estando cerca:

9,2/10 Fue la valoración de nuestros equipos por trabajar en una empresa Triple Impacto.

+1.900.000 platos de comida donados en 89 localidades del país (Nutriendo Futuro).

+2.500 libros para nuestras comunidades locales junto con Fundación Leer.



Evolucionamos comprometidos con el medio ambiente:

46% (5.925,3tn) residuos reciclables en sucursales y centros de distribución.

14,3% (198.080m3) Agua reutilizada en Frigoríficos.

+1.119 millón de unidades de alimentos rescatados para donación.

¡Conocé nuestros logros y desafíos! ingresando a la versión completa y resumida del reporte

aquí.

o podes verlo en nuestro canal de You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=VArdRmJXeD0

¡Juntos vamos por mas!

Evolucionamos en equipo, con vos.