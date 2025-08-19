“TÉ Acompaño: Edición Agosto” en Ushuaia

Este sábado 23 de agosto se realizará la segunda jornada de “TÉ Acompañó: Edición Agosto”, una propuesta que sigue acercando espacios de encuentro, recreación y disfrute a los barrios de Ushuaia, especialmente pensada para nuestras personas mayores.
La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en el Jardín Nº 20 “Lucerito de Fuego”, ubicado en Bahía de los Renos 3043, barrio Río Pipo, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada, habrá espectáculos en vivo, sorteos, meriendas saludables y momentos para compartir en comunidad.
“TÉ Acompaño” forma parte de un programa de cuidado y participación comunitaria que busca reconocer el rol activo de las personas adultas mayores, generando espacios para celebrar, encontrarse y fortalecer vínculos.
La propuesta continuará recorriendo los barrios de la ciudad con nuevas fechas, consolidándose como un ciclo pensado para acompañar, escuchar y visibilizar a quienes tanto aportan a nuestra historia y presente.