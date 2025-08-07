«Té Acompaño” durante el mes de agosto

Durante el mes de agosto la ciudad de Ushuaia volverá a ser escenario de nuevas jornadas del programa “Té Acompaño”, una propuesta que sigue creciendo y consolidándose como espacio de encuentro, contención y disfrute para las personas mayores en los distintos barrios de la ciudad.

USHUAIA.- Impulsado por el Ministerio de Jefatura de Gabinete, este ciclo propone tardes especialmente pensadas para compartir en comunidad, con música en vivo, meriendas saludables, juegos, espectáculos y un clima de cercanía que pone en valor la participación y el bienestar de quienes transitan esta etapa de la vida.

Las próximas ediciones se realizarán el sábado 9 de agosto en el Jardín N°18 “Caruchas”, ubicado en Felipe Romero del barrio 640 Viviendas y el sábado 23 de agosto en el Jardín N°20 “Lucerito de Fuego”, en Bahía de los Renos 3043 del barrio Río Pipo. Ambas jornadas tendrán lugar de 15:00 a 18:00, con entrada libre y gratuita.

Este programa sigue recorriendo Ushuaia como parte de una política pública que escucha, acompaña y promueve espacios para celebrar la vida en comunidad, reconocer trayectorias y seguir construyendo una provincia que abrace a todas las generaciones.