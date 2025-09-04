El programa “Té Acompaño” continúa su propuesta en Ushuaia con una nueva edición de primavera, invitando a las personas mayores de la ciudad a compartir una tarde de encuentro, diálogo y acompañamiento en un clima de cercanía y calidez.

Durante septiembre se llevarán adelante dos jornadas abiertas y gratuitas. La primera será el sábado 6 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín N°8 “Caminitos de Colores” en la calle Facundo Quiroga 1720. El segundo encuentro se realizará el sábado 20 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín N°24 “Valle de Andorra” en la calle Alcira Cabrera y Cabo San Pío.

Esta propuesta promueve el encuentro, escucha y contención, donde se fortalezcan los lazos comunitarios y se valorice el rol de las personas mayores en la vida social de cada barrio, consolidando instancias de integración, promoviendo el bienestar y el acompañamiento en cada etapa de la vida.

Las jornadas contarán con meriendas compartidas, actividades recreativas y espacios de conversación pensados para favorecer la cercanía y el intercambio. La iniciativa se desarrolla con la articulación del Ministerio de Jefatura de Gabinete, organizaciones barriales y equipos técnicos, con el propósito de acercar propuestas concretas y accesibles a toda la comunidad.