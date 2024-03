TdF Beach, en El Calafate

TdF Beach, el plantel masculino Sub 20 entrenado por Fernando Cobián, enfrentará hoy (17:00) a Calafate Rojo.

RIO GRANDE.- TdF Beach, el plantel masculino Sub 20 entrenado por Fernando Cobián, enfrentará hoy (17:00) a Calafate Rojo, y mañana (10:00) a Alubal Sub 16 (de Río Gallegos), por la Zona A del torneo de Handball Playa enmarcado en la Fiesta Nacional del Lago, en El Calafate. La Zona B la integran Calafate Azul, Calafate Sub 16 y The Beach Boys. El domingo se jugarán las finales (a las 15:00 las mujeres, donde hay 4 equipos; y a las 16:00 los varones).