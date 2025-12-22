Taxis y remises siguen sin definiciones y crece la preocupación del sector

El sector de taxis y remises atraviesa un escenario de fuerte preocupación ante la falta de definiciones sobre la regularización de las plataformas de transporte. Así lo expresó Héctor Copa, quien cuestionó la ausencia de avances legislativos y advirtió que los próximos meses serán aún más complejos para la actividad.

RIO GRANDE.- Según explicó, la expectativa estaba puesta en el tratamiento de una ordenanza que, finalmente, no fue abordada pese a que —aseguró— existían acuerdos previos. “Los compañeros que esperaban que esta ordenanza salga, porque tenían la esperanza de que enero y febrero haya un cambio, quedamos todos con sabor a nada”, sostuvo.

Copa remarcó que el texto contemplaba los puntos centrales reclamados por el sector, especialmente la obligación de que las plataformas y quienes trabajan en ellas estén debidamente registradas. “Lo importante para nosotros era que la aplicación y la gente que trabaja en esa aplicación se registre. Eso estaba todo incluido y, hasta último momento, estaba todo bien”, señaló, aunque admitió que desconocen por qué el proyecto no avanzó: “Realmente qué pasó no sabemos, porque no hablamos con nadie y no nos recibió nadie”.

Al ser consultado sobre los motivos de la demora, fue crítico con el accionar político. “Yo creo que no le ponen el pecho a la bala. Sentí que el tema de que la empresa se registre les pesa”, afirmó, y agregó: “Los concejales no están haciendo lo que tienen que hacer. Tendrían que solucionarlo de una vez por todas, para bien o para mal, pero algo tiene que haber, porque si no estamos en la nada”.

El referente recordó que el conflicto lleva más de dos años sin resolución y que el sector siempre manifestó su disposición a una regulación, aunque con condiciones claras. “Nosotros apoyamos una regularización, pero con las condiciones que nosotros acompañamos. Ese día estaba todo bien, no sé qué pasó”, insistió.

De cara al verano, el panorama aparece aún más complicado. “Muy preocupado el sector. Si la pasamos mal durante el año, imaginate febrero, que siempre baja”, alertó. En ese sentido, indicó que este año no se dará el recambio habitual de trabajadores por vacaciones, lo que profundiza la crisis. “En nuestra agencia no se va nadie, queda el 100% trabajando. Antes eso más o menos compensaba, ahora no. Está recontra complicado el sector”.