Taron Egerton protagoniza el thriller más íntimo y brutal del año

Lionsgate estrena en agosto She Rides Shotgun, un thriller intenso donde Egerton protege a su hija en una brutal huida hacia la redención.

Lionsgate ha adquirido los derechos de She Rides Shotgun, un thriller de acción emocional protagonizado por Taron Egerton y la joven promesa Ana Sophia Heger, y ha confirmado su estreno limitado en cines de Estados Unidos el 1 de agosto de 2025. La película, dirigida por Nick Rowland, se presenta como una historia explosiva y conmovedora sobre la violencia, la redención y el poder transformador del amor entre un padre y su hija.

Basada en la novela homónima de Jordan Harper, She Rides Shotgun adapta con crudeza y sensibilidad la historia de Nate, un exconvicto marcado para morir que se ve obligado a proteger a su hija de 11 años, Polly, mientras son perseguidos por un sheriff corrupto y una banda violenta dispuesta a todo para proteger sus intereses.

Una historia de supervivencia y amor en medio del caos

En el centro de la historia está la relación entre Nate y Polly, dos desconocidos unidos por la sangre, pero separados por el tiempo y la desconfianza. Lo que comienza como una huida desesperada pronto se convierte en un viaje emocional en el que padre e hija aprenden a sobrevivir juntos… y a quererse. Mientras él le enseña a pelear, ella le enseña lo que significa amar de verdad.

Taron Egerton, quien también produce la película, describe el rodaje como una de las experiencias más intensas y enriquecedoras de su carrera: “No recuerdo una experiencia más feliz ni más enriquecedora en lo personal. Ana Sophia Heger tenía solo diez años cuando rodamos la película y es, sin duda, extraordinaria. La relación que creamos en pantalla es la más sentida que he tenido con un compañero de reparto.”

Nick Rowland, director de She Rides Shotgun, señala que su misión fue trasladar al lenguaje cinematográfico toda la brutal belleza de la novela original. Y, al mismo tiempo, encontrar el alma que se esconde en medio de la violencia. “La película trata sobre dos personas —en realidad, dos extraños— que consiguen convertirse en una familia real en las circunstancias más salvajes. Me conmovió la idea de la supervivencia emocional. Hay ternura en el trauma. Eso es lo que quise explorar: cómo puede crecer el amor incluso en los lugares más oscuros.”

Rowland, que ya fue aclamado por su sensibilidad en Calm With Horses, dirige aquí un proyecto que mezcla intensidad física y emoción pura. Según sus propias palabras, She Rides Shotgun es “una montaña rusa que no te suelta”.

El reconocimiento de Lionsgate

La adquisición del film por parte de Lionsgate marca un fuerte respaldo a su valor emocional y cinematográfico. Lauren Bixby, vicepresidenta ejecutiva y codirectora de adquisiciones del estudio, no escatimó elogios: “Es raro encontrar una película en la que un actor ya consagrado haga algo tan extraordinario que no puedas apartar la vista. La conexión entre Taron Egerton y Ana Sophia Heger se siente en cada escena. Nick Rowland ha creado una experiencia hipnótica que cambia a quien la ve. No podíamos dejar pasar la oportunidad de formar parte de este viaje.”

Un elenco potente para una historia íntima

Además de Egerton y Heger, el reparto lo completan Rob Yang y John Carroll Lynch en papeles clave que amplifican la tensión constante que atraviesa la película. Con una narrativa marcada por la violencia contenida y los silencios significativos, el filme promete no ser un thriller más, sino una obra que golpea con el corazón.

La producción está respaldada por Waypoint Entertainment, Makeready y Super Frog, con un equipo creativo encabezado por los productores Brad Weston, Collin Creighton, Nate Matteson, Hiro Murai y el propio Egerton. La banda sonora original corre a cargo del artista Blanck Mass, cuya música añade una capa de tensión y lirismo a cada secuencia.

Una historia que apunta al alma

She Rides Shotgun no es solo una película de tiros, persecuciones y supervivencia. Es una historia sobre la construcción de vínculos reales en medio del peligro. Sobre cómo dos personas que no se conocen pueden convertirse en lo único que el otro necesita para seguir adelante.

En un año saturado de superproducciones digitales, esta cinta llega con una propuesta cruda, pequeña en escala pero enorme en humanidad. Como dijo Rowland: “Es una historia de amor disfrazada de thriller”. Y eso es justo lo que la hace especial.