Tareas de mantenimiento en Escuelas Experimentales

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en vísperas del comienzo del segundo semestre del ciclo lectivo 2025, llevó adelante en los distintos edificios de las Escuelas Experimentales tareas de mantenimiento.

Los trabajos, que abarcaron el mantenimiento de los sistemas de calefacciones, refacciones de iluminaria y limpieza general, incluyeron también labores en el apartado eléctrico de los edificios. Así también, en articulación con la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, se emplazó iluminación en las áreas aledañas a los establecimientos. Los trabajos abarcaron el mantenimiento de los sistemas de calefacciones, refacciones de iluminaria y limpieza general.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “estos trabajos periódicos tienen por objetivo poner en condiciones óptimas nuestras escuelas experimentales, entendiendo que la inversión en educación es una política pública fundamental a la hora de pensar una sociedad más inclusiva y justa. Además de estas tareas de mejoramiento, se analizó y proyectó junto al área de Planeamiento la agenda de trabajo de cara a la temporada de verano”.

Por su parte Sebastián Puig Ubios, director de Escuelas Experimentales, declaró que “estamos muy contentos de haber finalizado esta etapa de refacciones y mejoramiento general de las escuelas, esperando ya a los chicos y chicas este lunes para arrancar con todo la segunda parte del año”.