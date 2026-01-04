Tarde mágica: Los Reyes Magos recorren Tierra del Fuego

El Gobierno Provincial invita a la comunidad a participar de “Tarde Mágica: Recorrido con los Reyes Magos”, una propuesta de alcance provincial que se desarrollará el martes 6 de enero, con actividades programadas en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

La iniciativa propone llevar la celebración del Día de Reyes a barrios, plazas y espacios públicos de las tres ciudades, generando espacios de encuentro para niñas, niños y familias, y promoviendo una jornada pensada para compartir en comunidad.

En Río Grande, el recorrido comenzará desde las 14:30 horas, con visitas a distintos puntos de la ciudad. La propuesta comenzará en la Plaza 9 de Junio del barrio Margen Sur, continuará por la Plaza Lorenzo Massa en el barrio Malvinas Argentinas, la Plaza Carlos Piero Burgio en Chacra 11, la Plaza del barrio Chacra 4 y una plaza de la zona del barrio Intevu. La jornada culminará a las 17 horas con un cierre en el Polo Creativo.

En Ushuaia, iniciará a las 15 horas en el barrio Mirador de los Andes y continuando por los barrios Río Pipo y Malvinas Argentinas. El recorrido incluirá además una parada en la Plaza Piedra Buena y finalizará con un recorrido por la Avenida San Martín, permitiendo que familias de distintos sectores de la ciudad puedan sumarse a la propuesta.

En Tolhuin, la propuesta tendrá lugar a partir de las 17 horas en el Campo de Doma, donde iniciará el recorrido para compartir alegría y celebración junto a las familias de la localidad.

Esta propuesta forma parte de una agenda provincial impulsada por el Gobierno Provincial, orientada a fortalecer los espacios de encuentro comunitario y a acompañar a las familias fueguinas en fechas significativas.