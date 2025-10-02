Talleres de Juventudes, con nuevas propuestas

El Gobierno de Tierra del Fuego invita a todas las juventudes de la provincia a inscribirse en los talleres gratuitos que se dictarán en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
Estas propuestas están diseñadas como espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro, donde jóvenes de entre 13 y 35 años podrán desarrollar nuevas habilidades y compartir experiencias en comunidad.
Entre las capacitaciones disponibles se destacan:
- Cosmética Natural: elaboración de velas y jabones.
- Técnicas de Semipermanente y Diseño de Uñas.
- Fotografía y Creación de Contenido para Redes Sociales.
- Apoyo en Matemáticas.
- Zona Urbana (Graffiti y técnicas urbanas).
- Guitarra.
- Acondicionamiento Físico.
- Maquillaje Social.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/S9rFMwAwJH9JWTR99
Los cupos son limitados y gratuitos.
Con estas iniciativas, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con las juventudes, ampliando derechos y promoviendo espacios de formación, recreación y participación en toda la provincia.