Taller “Gobierno Abierto: transparencia y colaboración en la gestión pública”

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, invita a participar del Taller “Gobierno Abierto: transparencia, participación y colaboración en la gestión pública”, que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en el Polo Creativo de Ushuaia (Gobernador Paz 836). Imagen web.

La actividad se enmarca en el Proyecto de Cooperación Argentina–Unión Europea para la Transformación Digital e Innovación Tecnológica, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la cooperación bilateral, acelerar la transición digital y fomentar una economía basada en el conocimiento y la innovación.

El objetivo principal es fortalecer las capacidades provinciales en Gobierno Abierto, promoviendo la adopción de buenas prácticas internacionales y el uso estratégico de herramientas digitales. La propuesta surge tras un relevamiento de necesidades locales, donde se identificaron prioridades como la mejora en la calidad de la información pública, la participación ciudadana efectiva y la innovación tecnológica.

La jornada contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. La apertura estará a cargo del Mg. Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, y Delfina Candi Tormos en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Asimismo, participarán Frédéric Maier, Agregado de cooperación de la Unión Europea (de manera virtual), y la Dra. Cecilia Danesi, Jefa del equipo de expertos del proyecto.

Durante el evento, se trabajará sobre un diagnóstico de la situación actual y se explorarán casos de éxito en transparencia y datos abiertos que puedan inspirar soluciones locales. Se busca impulsar el diseño de estrategias provinciales que integren principios de gobierno abierto hacia una hoja de ruta 2030/2040.

Las inscripciones se llevan a cabo a través de https://goo.su/Ui9HNo.

PROGRAMA:

9:00 – 9:30 – Apertura Institucional: Palabras de bienvenida a cargo de autoridades provinciales, nacionales y de la Unión Europea.

9:30 – 11:15 – Mesa 1: Diagnóstico y priorización:

Exposición sobre principios de gobierno abierto y marco internacional a cargo de Carlos E. Jiménez Gómez (Experto UE).

Presentación de iniciativas nacionales y provinciales con la participación de la Lic. Elida Rechi (Secretaría de Ciencia y Tecnología – Agencia de Innovación TDF).

Espacio de trabajo para identificar desafíos y oportunidades locales.

11:45 – 13:15 – Mesa 2: Diseño de casos de uso y compromisos verificables:

Sesión a cargo de Stefano Quintarelli (Senior Advisor CEPS y ex miembro del Parlamento Italiano), enfocada en experiencias europeas sobre datos abiertos, transparencia e interoperabilidad.

15:00 – 16:30 – Mesa 3: Gobierno Abierto hacia 2030/2040:

Exploración del futuro del GovTech y hoja de ruta con Cecilia Danesi y Gianluca Misuraca.

Presentación del portal de datos abiertos y conclusiones finales.