Taller de Manipulación Segura de Alimentos en Tolhuin

Desde la Dirección de Salud Pública Veterinaria y Desarrollo Sostenible, Departamento de Seguridad Alimentaria y Formación para la Salud, comenzamos este 2026 con energías renovadas y con el compromiso de seguir fortaleciendo la capacitación en Seguridad Alimentaria.

TOLHUIN.- Por ello, informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 de los Talleres de Manipulación Segura de Alimentos.

¡Súmate a este nuevo ciclo de formación. Inscribite de manera online, escaneando el código QR o ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/oJ2jgyzTN4u6PDxY6

Consultas por WhatsApp: 2901 610535

Atención presencial en Pedro Oliva N° 209 de Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00.