Taller de LSA en la Escuela Experimental Los Ñires

En el marco del Mes de las Personas Sordas el Municipio llevó adelante una jornada especial en la Escuela Experimental Municipal Los Ñires, destinada a promover la comunicación inclusiva y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.

TOLHUIN.- La actividad fue organizada por la Dirección de Discapacidad en conjunto con la Asociación de Personas Sordas, en un trabajo articulado que puso en el centro la importancia de construir una comunidad accesible para todos y todas.

El taller acercó a estudiantes, docentes y familias las primeras herramientas para aprender Lengua de Señas Argentina (LSA), permitiendo generar conciencia sobre la importancia de este lenguaje y derribar barreras que aún persisten en la vida cotidiana. “Cada espacio que creamos para compartir saberes es también una oportunidad para abrir puertas y garantizar igualdad de oportunidades”, señalaron desde la organización.

La jornada fue celebrada como un paso significativo en la construcción de vínculos más empáticos dentro de la comunidad educativa. La propuesta no solo apuntó a transmitir conocimientos técnicos, sino también a generar un espacio de encuentro, intercambio cultural y sensibilización sobre la vida de las personas sordas.