El Instituto de Cultura Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) invita a la comunidad a participar del taller “Derivas del cuerpo y el paisaje. Taller de creación estética y debates políticos contemporáneos”, una propuesta interdisciplinaria que busca reflexionar críticamente sobre la coyuntura actual desde una perspectiva estético-política.

Coordinado por docentes de la UNTDF, el taller se desarrollará en los Laboratorios de Medios Audiovisuales de Río Grande y Ushuaia, y está dirigido a toda persona interesada en explorar nuevas narrativas, imágenes y formas de intervención artística frente a los imaginarios opresivos y distópicos que atraviesan el presente.

Cada encuentro propone un espacio de tallerización donde se compartirán textos e imágenes como disparadores para el debate, la creación colectiva y la producción estética. La iniciativa busca abrir preguntas sobre las relaciones entre nuestros cuerpos y paisajes, y fomentar miradas comunitarias que disputen los discursos hegemónicos.

El taller está destinado a la comunidad en general, actores, fotógrafxs, músicxs, realizadorxs visuales y audiovisuales, estudiantes y docentes de la UNTDF y otras instituciones.

Las actividades se realizarán en Ushuaia (Yrigoyen 879) los lunes 01, 08, 15 y 22 de septiembre a las 20 horas, y en Río Grande (Thorne 302) los miércoles 03, 10, 17 y 24 de septiembre a las 20 horas.

Para más información e inscripciones, se puede contactar a jrisso@untdf.edu.ar