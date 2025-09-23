El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), llevó a cabo el segundo taller de 4×4 para personal a cargo de Operadores de Turismo Aventura (OTA) habilitados por el INFUETUR.

La capacitación se centró en temas como Primeros Auxilios, mensajería satelital y VHF, y reconocimiento del sistema de áreas protegidas.

Desde el INFUETUR valoraron esta formación que “es fundamental para garantizar la seguridad y calidad de los servicios turísticos en nuestra provincia”.

Las autoridades del organismo agradecieron a los disertantes de Defensa Civil Ushuaia y Baqueanos TDF y a la Dirección Provincial de Áreas Protegidas; por compartir sus conocimientos, experiencias y su compromiso con esta formación.