En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a participar del segundo conversatorio “Tabúes de la Salud Mental en el territorio fueguino”, un espacio de reflexión colectiva sobre las representaciones, silencios y desafíos que atraviesan el cuidado de la salud mental en nuestra comunidad.

La actividad se realizará el lunes 27 de octubre a las 16 h y está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general.

Organizado por el Departamento de Bienestar Comunitario (Secretaría de Bienestar) y el área de Medicina Laboral (Dirección de Recursos Humanos), el conversatorio busca promover una mirada crítica y empática sobre los estigmas que aún persisten, reconociendo que el aislamiento y el silencio no pueden ser la única respuesta.

Contará con la participación de la Medica Psiquiatra Letizia Fernández Ortali (Centro de Salud Municipal) y los psicologos Lic. Lautaro Escobar (CAPS N° 2 y 5) y la Lic. Anabela Percara (Bienestar Universitario), quienes abordarán los vínculos entre salud mental, territorio e instituciones desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria.

¿Por qué sigue siendo difícil asumir que se necesita ayuda? ¿Qué lugar ocupan los vínculos, los conflictos interpersonales y las redes institucionales en el abordaje de los malestares? ¿Cómo nombramos lo que nos pasa y qué herramientas tenemos para cuidarnos colectivamente?

La actividad es libre y gratuita, y se enmarca en las acciones de promoción del bienestar integral impulsadas por Bienestar Universitario y la Dirección de Recursos Humanos de la UNTDF.