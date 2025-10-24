Salud

Tabúes de la Salud Mental en el territorio fueguino

viernes 24 de octubre de 2025
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a participar del segundo conversatorio “Tabúes de la Salud Mental en el territorio fueguino”, un espacio de reflexión colectiva sobre las representaciones, silencios y desafíos que atraviesan el cuidado de la salud mental en nuestra comunidad.

La actividad se realizará el lunes 27 de octubre a las 16 h y está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general.

Organizado por el Departamento de Bienestar Comunitario (Secretaría de Bienestar) y el área de Medicina Laboral (Dirección de Recursos Humanos), el conversatorio busca promover una mirada crítica y empática sobre los estigmas que aún persisten, reconociendo que el aislamiento y el silencio no pueden ser la única respuesta.

Contará con la participación de la Medica Psiquiatra Letizia Fernández Ortali (Centro de Salud Municipal) y los psicologos Lic. Lautaro Escobar (CAPS N° 2 y 5) y la Lic. Anabela Percara (Bienestar Universitario), quienes abordarán los vínculos entre salud mental, territorio e instituciones desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria.

¿Por qué sigue siendo difícil asumir que se necesita ayuda? ¿Qué lugar ocupan los vínculos, los conflictos interpersonales y las redes institucionales en el abordaje de los malestares? ¿Cómo nombramos lo que nos pasa y qué herramientas tenemos para cuidarnos colectivamente?

La actividad es libre y gratuita, y se enmarca en las acciones de promoción del bienestar integral impulsadas por Bienestar Universitario y la Dirección de Recursos Humanos de la UNTDF.

