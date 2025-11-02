TABSA suspendió los cruces en Primera Angostura por fuertes vientos

TABSA informó que a partir de las 10:00 horas de este sábado se suspenden los cruces de barcaza en la zona de Primera Angostura, debido a los fuertes vientos que impiden la operación segura de las embarcaciones.

La suspensión de TABSA afecta la conectividad entre la isla de Tierra del Fuego y el continente, impactando tanto el tránsito de vehículos particulares como el transporte de carga y pasajeros que utilizan habitualmente este servicio.

La empresa informó que reanudará los cruces una vez que las condiciones climáticas lo permitan, garantizando la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Mientras tanto, TABSA mantiene habilitado un canal de atención a consultas a través del correo reservas@tabsa.cl y continuará monitoreando la evolución del clima en tiempo real.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa antes de dirigirse a la zona.