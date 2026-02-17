TABSA aumentó los valores del cruce de barcaza

La empresa chilena TABSA, encargada del servicio de barcazas que conecta Tierra del Fuego con el continente, ha anunciado un incremento en las tarifas referenciales en pesos argentinos. Esta actualización, que impacta principalmente a motociclistas, automovilistas y transportistas, es consecuencia de la devaluación del peso argentino. A pesar de que el cobro se realiza en pesos chilenos o dólares, los precios en pesos argentinos sufren ajustes constantes por la fluctuación del tipo de cambio.

A partir del 15 de febrero de 2026, los precios de cruce en el servicio de barcazas entre Tierra del Fuego y el continente se han incrementado de manera significativa. Según el anuncio de TABSA, las tarifas referenciales en pesos argentinos para algunos de los servicios más utilizados son las siguientes:

Moto: aumentó de $18.000 a $22.000 (aproximadamente 13 USD) Vehículo menor (auto): pasó de $41.000 a $43.000 (aproximadamente 25 USD) Chasis: bajó levemente, pasando de $105.400 a $105.300 (aproximadamente 61 USD) Tráiler: bajó levemente $290.700, y luego a $288.400 (aproximadamente 167 USD) Carga peligrosa: aumentó de $743.100 a $739.200 (aproximadamente 428 USD)

TABSA aclara que estos montos son referenciales y están sujetos a variaciones diarias dependiendo del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, recomienda a los usuarios consultar las tarifas vigentes antes de planificar su cruce, dado que los precios pueden fluctuar.

El servicio de barcazas, que opera todos los días desde las 08:30 horas, es un vínculo clave entre Tierra del Fuego y el territorio continental chileno. Además de transportar personas, también es esencial para el transporte de vehículos y carga, convirtiéndolo en un servicio indispensable para la logística y el día a día de la región.

Este ajuste tarifario llega en un momento en que la devaluación sostenida del peso argentino afecta a diversos sectores, incluyendo el transporte internacional. Los usuarios, especialmente aquellos que cruzan frecuentemente entre ambas zonas, deberán estar atentos a los nuevos valores y a las posibles variaciones diarias en los precios.