TABSA alerta sobre cambios en los cruces por mal clima

La Transbordadora Austral Broom S.A. (TABSA) informó que las condiciones meteorológicas podrían afectar la normal operación de los cruces hacia la Primera Angostura entre el martes 30 de diciembre y el domingo 4 de enero. La empresa recomienda a los viajeros consultar el estado actualizado antes de emprender sus desplazamientos.

Debido a la presencia de fenómenos climáticos adversos, se anticipan posibles cambios en la disponibilidad y horarios de los cruces operados por Tabsa hacia la Primera Angostura. Las autoridades de la Transbordadora Austral Broom S.A. han subrayado la importancia de que los usuarios verifiquen la información actualizada en la página oficial antes de iniciar cualquier viaje: http://tabsa.cl/estado-cruces.

Estos ajustes podrían implicar retrasos o modificaciones en los horarios habituales, afectando tanto a quienes realizan traslados diarios como a los turistas que planean viajar durante las fiestas de fin de año. Se recomienda a los pasajeros planificar con antelación y considerar posibles alternativas de transporte.

TABSA asegura que mantendrá comunicación constante sobre cualquier cambio, buscando minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona afectada. La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones climáticas mejoren y se normalice la operación de los cruces.