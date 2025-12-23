Tabsa advierte por condiciones meteorológicas adversas para las fiestas

La empresa Transbordadora Austral Broom (TABSA) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar los cruces marítimos entre el miércoles 24 y el domingo 28 de diciembre.

Según informó la compañía a través de sus canales oficiales, durante ese período se prevén fenómenos climáticos desfavorables que podrían generar demoras, reprogramaciones o incluso suspensiones en los servicios, por lo que recomendaron a los usuarios extremar las precauciones al momento de planificar sus viajes.

Desde TABSA solicitaron a los pasajeros mantenerse informados de manera permanente y verificar el estado actualizado de los cruces antes de dirigirse a las terminales. Para ello, se encuentra habilitado el sitio web oficial de la empresa, donde se publica información en tiempo real sobre el funcionamiento de los servicios.

El comunicado se enmarca en el aumento del movimiento de viajeros por las celebraciones de Navidad y los días posteriores, un período en el que las condiciones climáticas suelen jugar un rol determinante en la operación de los cruces marítimos en el sur del país.

Finalmente, la empresa reiteró su llamado a viajar con responsabilidad y a priorizar la seguridad, recordando que las decisiones operativas se adoptan en función de la evolución del clima y con el objetivo de resguardar a pasajeros y tripulación.