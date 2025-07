Tablas de Jazmín Donda en Perú

En la víspera comenzó -en la Villa Deportiva Regional del Callao, a poca distancia de Lima, en Perú)- el XXXV Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud (suizo, 9 rondas, 90’ + 30”), con la Maestra FIDE Femenina Sub 14 fueguina Jazmín Donda (representante del Club de Ajedrez de Río Grande) como primera preclasificada en su categoría.

RIO GRANDE.- En la apertura del certamen, la actual campeona argentina de dicha división (con un Elo de 2.115 puntos) llevó las piezas negras ante Verónica González (1.646), de Paraguay, en la mesa 1, y entabló la partida.

Anoche, en tanto, Donda enfrentaba con las blancas a Sofía Loria (1.520), de Costa Rica. Esta categoría cuenta con un total de 62 participantes.

Cómo sigue

Hoy se jugará la tercera ronda (11:30 de Argentina). El esquema se repetirá el miércoles 30 (11:30 y 19:00 de nuestro país), el jueves 31 (11:30), el viernes 1 de agosto (11:30 y 19:00), y el sábado 2 (11:30).

El campeón en Sub 14, Sub 16 y Sub 18 (Abierto y Femenina) ganará el derecho a representar a su país en el Mundial 2025 (suizo, 12 rondas, 90’ + 30”), a realizarse en Durres (Albania), del 4 al 15 de octubre.

La riograndense compitió en el Mundial 2024, en Florianópolis (Brasil), ubicando 46° en Sub 14 femenino (5,5 puntos en 11 partidas).

Dos el sábado

El CARG organiza para los sábados 2 y 9 de agosto (en ambos casos a las 16:00, 17:30 y 19:00) el IRT Homenaje a Jorge Herrera (a 23 años de su deceso), por sistema Suizo, a 6 rondas, y con control de tiempo de 25’ + 15”. El valor de la inscripción es de $ 2:000 para socios; y de $ 5.000 para quienes no lo sean. El cupo es de 31 jugadores.

Habrá desempate en caso de que sean 2 los ajedrecistas igualados en el primer lugar: con dos partidas a 5’+ 2”; de persistir el empate, otro para a 3’ + 2”; y de ser necesario, la partida Armagedón, con 7’ para las blancas y 5’ para las negras, con obligación de ganar para aquellas.

Si son 3 o más los que queden en el primer puesto, se aplicarán los sistemas de desempate.

También el 2 de agosto, el Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU) llevará adelante el torneo “Abierto Instituto Browniano” (suizo, 4 rondas), con inscripción libre y gratuita, desde las 15:00, en el SUM del Meso Marítimo. Habrá tres categorías: Libre, Sub 18 y Sub 14.

SUB 14 FEMENINO (RONDA 1)

M Blancas Negras Res.

1 Verónica González (Par/1.646) MFF Jazmín Donda (Arg/2.115) tab.

2 CMF Sofía Luna (Col/1.905) Awagatha Selvam (EUA/1.637) 0-1

3 Ailyn Morocho (Ecu/1.620) MFF Nicole Mollo (Bol/1.895) 0-1

4 Pamela Casqui (Perú/1.878) Luhana Atencio (Perú/1.607) 0-1

5 Yenny Vela (Perú/1.590) CMF Srena Yuan (EUA/1.867) 1-0

6 CMF Lily Duarte (México/1.828) Fiorella Díaz (Perú/1.576) 1-0

7 Lucía Suárez (Uruguay/1.551) CMF Asly Armengol (Cuba/1.827) 0-1

8 CMF Fabiana Gómez (Perú/1.796) Ana Manzano (Méx/1.542) 1-0

9 Sofía Loria (C.Rica/1.520) Michelle Zhang (EUA/1.793) tab

10 Shuang Chen (Can/1.779) Ruyi Hu (EUA/1.514) 1-0

M Blancas Negras Res.

1 MFF Nicole Mollo (Bol/1.895) Leah Yang (EUA/1.691)

2 Katherine Zhuge (EUA/1.687) CMF Lily Duarte (Méx/1.828)

3 CMF Ashly Armengol (Cuba/1.827) María Chamba (Ecu/1.685)

4 Lucía Torres (Perú/1.678) CMF Fabiana Gómez (Perú/1.796)

5 Tianmu Wang (EUA/1.677) Shuang Chen (Can/1.779)

6 Andrea Ordóñez (Méx/1.661) Luciana Silva (Perú/1.758)

7 Fernanda López (Col/1.755) Ana Ninahuanca (Perú/1.660)

8 Swagatha Selvam (EUA/1.637) Elena Ascencio (Chi/1.734)

9 Liana Pieter (AntH/1.729) Antonella Chira (Perú/1.656)

14 MFF Jazmín Donda (Arg/2.115) Sofía Loria (C.Rica/1.520)