SUTEF se movilizó contra la reforma laboral

Este miércoles 11 de febrero, el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) adhirió al paro nacional convocado por las centrales sindicales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores.

El objetivo fue rechazar la ofensiva del Gobierno Nacional que pretende aprobar en el senado la reforma laboral regresiva, modificar la ley de Glaciares y bajar la edad de imputabilidad; asimismo, para exigir al Gobierno de la Provincia la urgente convocatoria a paritarias.

La jornada contó con la participación de SUTEF en las concentraciones y movilizaciones de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia junto a sindicatos y organizaciones sociales.